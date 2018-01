Slagsmål i Højesteret om tegltag, der blænder naboen, kan få betydning for husejere

»Højesteret bør give nogle klare retningslinjer for, hvad der almindeligvis må tåles, og hvor grænsen går for, hvad der ikke skal tåles«.

Den aarhusianske advokat mener også, at der bør være en grænse for, hvor længe efter en ombygning en nabo kan klage over gener fra genskin.

»I vores tilfælde kom klagen syv år efter, at taget var lagt, så der havde været adskillige solskinsdage at blive generet i. Det er et almindeligt princip i dansk ret, at man efter en tid mister sin ret til at klage, fordi man har udvist passivitet. Passivitet bør været indtruffet efter syv år«, siger Michael Serup, der mener, at Højesteret kan åbne for en strøm af sager, hvis der accepteres så lang en frist for at klage.

»Der kan jo komme klager 10, 12 eller 15 år efter, at nogen har fået lagt solceller på taget, sat et ovenlysvindue i eller har fået glaseret tegl. Det er ikke rimeligt at skulle leve med den usikkerhed«, siger Michael Serup, der oplyser, at det vil koste 200-300.000 kroner at få lagt nyt tag.

Det vil ifølge Michael Serup koste små 20.000 kroner at få malet taget, så det ikke skinner længere, men der kan ikke gives nogen garanti for holdbarheden.

Der er allerede en stribe sager, som venter på en afgørelse, hvor tirsdagens dom i Højesteret vil blive retningsgivende. Det er ikke lykkedes Politiken at komme i kontakt med naboens advokat.