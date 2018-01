Betaler du dit tv-forbrug to gange? Mobilabonnementer med indbygget streaming og tv-pakker, der sammensættes på vidt forskellige måder, gør markedet friere, men mere uoverskueligt.

Familien Danmark er storforbruger af tv på mobiler, computerskærme og det hjemlige husalter. Men samtidig er forvirringen stor, når vi skal vælge det abonnement eller den tv-tjeneste, der dækker vores behov.

For det er kompliceret at sammensætte sin tv-pakke, når både sport, reality, film og dokumentarudsendelser skal dækkes ind. Og det er vanskeligt at vide, hvordan man slipper billigst, hvis man bare vil se programmerne på DR og TV 2.

»Forbrugerne oplever tv-markedet som et sted, hvor det er svært at agere, og hvor produkterne er svære at gennemskue. De synes heller ikke helt, at det er et marked, hvor leverandørerne lever op til kundernes forventning«, siger Niels Enemærke, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som i 2017 undersøgte, hvordan forbrugerne oplever forholdene på 42 forskellige markeder.

I undersøgelsen vurderer de danske forbrugere tv-markedet lavere, end forbrugerne gør i ni andre EU-lande, som der sammenlignes med i undersøgelsen.

Nye veje til tv

Cirka hver tiende tv-seer er cablecutter og ser udelukkende streaming-tv, viste tal fra Greens Analyseinstitut sidste forår. Det betyder, at de selv går ind og vælger, hvilket program de vil se, når de sætter sig med skærmen. Streaming kan koste alt fra 0 kroner (bortset fra licensen) for DR’s programmer og 39 kroner for den billigste pakke fra TV 2 til 299 for Viaplays dyreste tilbud.

Men ved siden af de rene streamingseere er der en stor gruppe tv-kunder, som betaler for flere forskellige tjenester på én gang. Og så er det, man skal holde øje med, om man både har TV 2 i sin tv-pakke og samtidig får TV 2 Play med i sit mobilabonnement.

»Det, man skal gå efter som forbruger, er de udbydere, som leverer det, man har brug for til rimelige penge og med rimelig fleksibilitet. Som forbruger bliver man irriteret over at være tvunget til at modtage en masse kanaler, som man ikke har brug for, bare for at se det, man har lyst til«, siger Martin Salamon, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Ifølge Greens har 74 procent af de danske husstande et streamingabonnement. 33 procent er kunder hos Netflix, som er den mest populære, mens ViaPlay, TV 2 Play og HBO har 13, 12 og 10 procent af danskerne i folden. Forbruget af rene tv-pakker er faldet drastisk, men er erstattet – og mere til – af kombinerede pakker af både internet og tv.

Pakker gør markedet mudret

Men når prisen for at se en tv-tjeneste er slået sammen med mobilabonnement eller en internetforbindelse, er det vanskeligt at gennemskue, om prisen er konkurrencedygtig, og om pakken har det rette indhold, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser.

»Noget af det, der kan ske, når man køber bundlede produkter, er, at man køber flere varer, end man reelt har brug for. Forbrugerne kommer let til at fokusere på, at den enkelte del i pakken er billig, uden at tænke på, at der er meget indhold, som de slet ikke bruger«, siger Niels Enemærke.