30.000 borgere går til tandlæge i udlandet: »Vi kan meget ofte få samme kvalitet billigere i udlandet, end den vi får i Danmark« Shop rundt mellem de danske tandlæger og tøv ikke med at finde en i udlandet, hvis de danske er for dyre. Eksperter og myndigheder efterlyser forbrugeroprør.

De kommer helt fra Helsingør, Ringsted, Aalborg og Skælskør.

En strøm af danske tandturister, der tjekker ind på Karsten Voss’ tandlægeklinik i den tyske landsby Harrislee, få kilometer fra den dansk-tyske grænseovergang i Padborg. Her er priserne så lave, at det kan betale sig at rejse over grænsen, når der er behov for større tandtjek, operationer og behandlinger. 70 procent af patienterne på den tyske klinik er danske, nogle bor selv i området, men langt de fleste rejser efter tandbehandlingen.

Få tilskud for behandlinger i udlandet I Danmark bliver tilskuddet automatisk fratrukket din regning, men ved behandling i udlandet skal du selv betale og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet. Der bliver ikke givet tilskud til proteser og kroner, men til de samme behandlinger, som der er tilskud til i Danmark. Husk at få en specificeret og kvitteret regning med navn, adresse og personnummer, en beskrivelse af ydelsen, en kopi af eventuel lægehenvisning, dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land. Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto. Kilde: sundhed.dk Vis mere

»Vi synes da selv, at vi leverer en god service og er nogle rare mennesker at omgås, men det er jo nok først og fremmest vores priser, der får folk til at søge herned«, griner Karsten Voss, der har fået sin tandlægeuddannelse i København, men har valgt at drive sin klinik i det grænseland, han selv kommer fra.

Tag til udlandet med tilskud

Her kan de danske patienter rundt regnet barbere en tredjedel af udgiften på de større tandbehandlinger, og det er noget, der batter, når der skal laves tænder for 10, 15 eller 20.000 kroner.

»Vi er en del billigere end vore danske kolleger, også fordi lønningerne er lavere hernede, og så arbejder vi nok mere effektivt. Kommer der en patient fra Aalborg med seks fyldninger, så prøver vi at få lavet det hele på en gang, samme dag. Sådan har vi arbejdet i 20 år, og kunderne bliver heldigvis ved med at komme«, siger den dansk-tyske tandlæge.

Regionerne i Danmark modtager hvert år godt 30.000 ansøgninger om at få offentlige tilskud til tandbehandlinger i udlandet.

Det er altid godt at være en aktiv, kritisk forbruger, der afsøger markedet og går der hen, hvor produktet er bedst og billigst Adrian Lübbert, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Dertil kommer et ukendt antal danskere, der bare tager afsted uden at overveje muligheden for at søge tilskud. Tyskland er det foretrukne rejsemål for tandturister, viser en ny opgørelse over regionernes tilskud til danske tandturister.

Opgørelsen er hentet hjem af tænketank CEPOS, der opfodrer danskerne til, i langt højere grad, at forholde sig kritisk til de danske priser og undersøge markedet både blandt danske og udenlandske tandlæger i jagten på det gode tilbud.

»Mange ved ikke, at det faktisk er muligt at tage de danske tilskud til tandbehandling med til andre EU-lande. Og vi kan meget ofte få samme kvalitet billigere i udlandet, end den vi får i Danmark«, siger Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS.

»Når 94 procent af den sundhedsturisme, der foregår fra Danmark handler om tænder, så indikerer det jo ret klart, at det er hundedyrt at få ordnet tænder i Danmark. Men vi slås med en tandlægeforening, der gør alt, hvad den kan for at undgå mere priskonkurrence«, siger hun.

Ny overenskomst for tandlæger

Netop i disse dage forhandler den danske Tandlægeforening nye overenskomster med Danske Regioner. Forhandlingerne bliver fulgt med interesse af forbrugerorganisationer og konkurrencemyndigheder.

Flere tandlægekæder har i de forløbne år forsøgt at etablere sig på det danske marked med tilbud om billige og helt gratis tandeftersyn, finansieret af de stordriftsfordele, kæderne kan opnå på indkøb og administration. Men det er ikke nogen nem øvelse.

For Tandlægeforeningen har både modsat sig kædedannelser og billige tandeftersyn. Ifølge de nuværende regler må en tandlæge højst eje to klinikker. Og hverken økonomer, jurister eller andre faggrupper må eje eller drive klinikkerne, kun tandlæger.

Samtidig er de nuværende overenskomster skruet sådan sammen, at det faktisk ikke er tiladt for tandlægerne, at tilbyde rabatter på de basale, tilskudsberettigede tandlægeydelser som tandeftersyn og fyldninger. Står det til konkurrencemyndighederne bør den slags begrænsninger fjernes i en fart.