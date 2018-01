Snackmover slår sig op på sunde snacks, men er både for dyre og for søde Kassen fra Snackmover indeholder 10 ting med en stykpris på 18,90 kroner. Det er alt, alt for dyrt for den svingende oplevelse.

Kasse med snacks fra Snackmover









Kassen: Snackmover, Signaturekassen Pris: 189 kroner pr. kasse, inkl. levering. Skal afhentes i pakkeshop snackmover.com

Vi er et stykke oppe ad behovsstigen, når man bestiller abonnement på en snackkasse. For snacks er i bund og grund unødvendige, men omvendt er det de små ting, der kan forsøde hverdagen, så hvorfor ikke få det tilsendt? Det er nemt og hurtigt at melde sig til som abonnent hos Snackmover, der har tre valgmuligheder: signature, mini og en kombination af de to.

Snackkassen bliver åbnet lige før maden lørdag aften, og favoritten bliver de små riskiks med mørk chokolade.

Snackmover har slået sig op på sunde snacks, det vil sige nøje udvalgte snacks uden numre og uden dårlig samvittighed, som de skriver på hjemmesiden.

POLITIKEN TJEKKER Politiken afprøver i den kommende tid forskellige kasser. Salget af abonnementskasser boomer og har bredt sig fra grøntsager og måltider til barberblade, blomster og skønhedsprodukter.

Det er lørdag aften, da vi åbner kassen – lige før aftensmaden – på det tidspunkt, hvor hjernen er allermest tilbøjelig til at kræve snacks, og både for børn og voksne er det spændende, hvad der gemmer sig bag det brune pap, som indholdet er gemt i.

Den lille skål forsvinder i tre håndfulde blandt en voksen og to børn, men posen indeholder heller ikke mere end 40 gram

Her er tre chipsposer, fem madpakkeegnede snacks, en pose miniriskiks og en pose vingummier. Det er hverken helt sundt eller helt usundt, og blandingen virker lidt rodet. Her er både lidt til fest og hverdag – og masser af fedt, sukker og salt, men hvis sundhed defineres som fravær af e-numre, består kassen.

Støvede chips

Den første pose, vi åbner, er en pose kartoffelchips med navnet Ten Acre, der skilter med at være vegansk.

Den lille skål forsvinder i tre håndfulde blandt en voksen og to børn, men posen indeholder heller ikke mere end 40 gram og har størrelse som de poser, man får om bord på et fly. Vi kaster os derfor over Hippeas – kassens eneste økologiske produkt. Sjovt navn, hvor shovedingrediensen viser sig at være kikærter. Det ligner osterejer, men er i smag milevidt fra. I stedet bliver bunden fyldt af en tør melet smag. Der mangler simpelthen fedt til at gøre smagen interessant. Som at spise hummus uden olivenolie. Posens indhold forsvinder hurtigt, og herefter kaster vi os over popcorncrisps. En art nachoefterligninger, der lugter af ost, men sjovt nok ikke smager af det. Producenten har valgt at reducere fedtindholdet med 30 procent, men det er en dårlig idé. Det støver i munden og føles som at spise pap. Min søn på seks år er dog ganske tilfreds med posen.

Snackmover har slået sig op på sunde snacks – men kassen er ikke særlig sund, og flere ting skuffer.

Vi slår over i et sødt indslag og flår den lille (52 g) pose Candy Kittens op. De ligner og smager som Haribos ferskner, men har en hvinende syntetisk eftersmag, der får mærket Gourmet Sweets til at virke latterligt.

Kassens absolutte topscorer er Meatcalfes miniriskiks. De er saftige uden den sædvanlige papsmag og med lækker tyk chokolade. Posen på 50 g forsvinder hurtigt. Det samme gør posen med de små æbleringe, der er tørret ind til miniaturestørrelse. En pose med rosiner og cashewnødder falder også i god jord, selv om vi godt kunne have fundet på det selv. De tørrede æble-havre-snacks fra lollandske Wish har en underlig syrlighed over sig og bliver hverken en favorit hos børn eller voksne.

Kassen er spist på et par dage. Rundt regnet er der 300 gram i kassen med en stykpris pr. snack (hvor der er ned til 10 gram) på ca. 19 kr. Det gav jeg gerne, hvis jeg fik en oplevelse ud over det sædvanlige. Men der er tale om for mange støvede chips og for sukret slik, til at jeg vil være fast abonnent.