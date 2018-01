Klarlunds klumme: Vaner er vigtige

Fra tid til anden forfalder jeg til at lade mund og pen flyde over med klicheer. Det sker f.eks., når jeg som en anden grammofon siger, at ’det gælder om at få indarbejdet nogle gode rutiner og vaner i dagligdagen’. Ret skal være ret.

Det er stadig vigtigt at være bevidst om sin kost og motion, at drikke mådeholdent og være god mod børn og dyr. Men velkommen til virkeligheden med hverdage fulde af tidspres og lette løsninger, hvor man nemt forfalder til knap så sunde vaner. Men dog vaner. Og det er det, der er vigtigt.

Det er godt med vaner. Det er vigtigt at dyrke gentagelsen. Det sagde lektor Michael Pedersen fra CBS for nylig på en konference om stress.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Endnu en forandringsreform lurer om hjørnet. Afdelingens præstationskultur truer med at skubbe dig ud over grænsen for din formåen. Samtidig har du selv forventninger til, at dit arbejdsliv skal være meningsfuldt og livgivende. Det er en sprængfarlig cocktail. Og det er her, vanerne kommer ind. For der er modstandskraft og råstyrke at hente i gentagelsen. Den er simpelthen med til at forebygge stress.

Jeg er sådan set stadigvæk ikke helt kommet mig over, at der ikke længere er tv-avis klokken 19.30

Man ved det jo godt fra børn. De er trygge, når de kan genkende hverdagens rutiner. Så spiser vi morgenmad, så børster vi tænder, så tager vi cyklen, så er vi henne i børnehaven. Hvis man laver om på børns rutiner, kan de blive utrygge.

Det kan være små ting, som da jeg ville give mit barnebarn flyverdragten på, da vi skulle hjem fra børnehave. Men det var helt forkert, for flyverdragten er hendes arbejdstøj. Når hun skal hjem, skal hun have den lyserøde jakke på. Så fik hun den på, og så var alt i orden igen.

Hvis jeg to gange har serveret frugtskål kl. 17 for børnene, er det blevet en vane, man ikke sådan kan lave om på. Når man er vant til at få to godnathistorier, kan den lille ikke sove, hvis der kun bliver læst en historie. Der er tryghed i vanerne.

Vi voksne er ikke så meget anderledes. Når jeg er ude at rejse, er jeg altid lidt utryg den første dag. Det er bedre dagen efter, for så ved jeg, hvordan hotellet fungerer, og hvor kongressen foregår. Jeg bliver utryg, når kaffemaskinen ikke virker. Så kan jeg ikke skrive.

Jeg bliver utryg, hvis de hele tiden ændrer tidspunktet for vores workshop. Og jeg er sådan set stadigvæk ikke helt kommet mig over, at der ikke længere er tv-avis klokken 19.30.

Selv om nogle af os har vaner, der er knap så gode, er det godt at have vaner. Der er tryghed i gentagelsen. Det giver paradoksalt nok ro til, at man uden stress kan skabe forandring, når det er påkrævet.