Forskere advarer mod gamle Lego-klodser og andet legetøj

»Som forsker er jeg ude i mange daginstitutioner. Når jeg her ser et barn gå rundt hele dagen uden at kommunikere med nogen, er det hjerteskærende. Og når jeg ser børn sidde og vente på far og mor kl. 15 med den sidste pædagog, mens alle stolene er sat op på bordene, tænker jeg: ’Det kan vi bare ikke være bekendt’. I værste fald tager børnene skade i deres udvikling over ikke at være sammen med tilstrækkeligt mange voksne i institutionerne«.

Sådan lyder det fra psykologen Grethe Kragh-Müller, der er lektor i psykologi på DPU og i mange år har forsket i, hvad der sker, når børn kommer i institution.

»Pædagogerne gør, hvad de kan, inden for de rammer, der er. Det handler om politiske prioriteringer og planlægning af området. Havde man i 1978 sagt, at der skulle være 15 børn i en vuggestuegruppe, ville der have lydt et ramaskrig. Men forværringen er kommet gradvis. Agendaen er, at hvis man kan have 20 børnehavebørn i en gruppe til et vist antal pædagoger, så kan man jo også have 21, og så kan man også have 22. Og så er der jo ikke så langt til 24. I dag kan man have 30 børn i gruppen, og det ved vi fra forskningen ikke er god kvalitet for børn. I dag er man i praksis 11 børn per pædagog i børnehaven og 7-8 i vuggestuen. Og det er langt mere, end forskningen viser er ansvarligt«.

»Fordi små børn er helt afhængige af voksne i forhold til deres udviklingsmuligheder. Nogle færdigheder og kompetencer udvikles kun i sammenspillet med de voksne, f.eks. evnen til at koncentrere sig og følelsesregulering – det sker ikke mellem børn. Det er især i den periode, hvor hjernen er klar til at udvikle evnen til fokuseret opmærksomhed – når barnet er mellem 6 og 18 måneder – at der er brug for en tæt relation til kærlige og omsorgsfulde voksne. Det er også her, evnen til at styre følelsesudbrud udvikles. Hvis et barn er i en institution i dagtimerne uden denne tætte voksenkontakt, går det galt«.