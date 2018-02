Nu bliver EU's marked åbent for forbrugerne Netbutikkerne må fremover ikke blokere kunder fra andre EU-lande, besluttede EU-Parlamentet i dag.

Hvad er geoblokering? Geoblokering er enhver form for restriktion baseret på nationalitet, geografisk placering eller forbindelse. Et eksempel kan være, at du sidder foran din computer i Danmark og vil købe noget fra en fransk hjemmeside. Efter at du har tilføjet varen i en kurv og klikket på ’køb’, får du beskeden om, at du nu bliver omdirigeret til den danske version af hjemmesiden. Men på denne hjemmeside findes den vare, du vil have, slet ikke. Andre former for diskrimination kan være, at hjemmesiden ikke vil godtage kreditkort fra et andet EU-land, eller at det ikke er muligt at opgive sin adresse, fordi man ikke kan tilføje andre lande. Kilde: EU-Parlamentet Vis mere

Selv om danskerne er flittige brugere af engelske, tyske og franske netbutikker, er det langt fra alle de gode tilbud, som vi kan få fat i. Nogle butikker blokerer eller omdirigerer nemlig kunderne, hvis de har den 'forkerte' nationalitet.

Men det skal være slut med 'geoblokering', som den praksis kaldes, besluttede et flertal af EU-Parlamentet i dag. Og det er en glimrende nyhed for forbrugerne, mener vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe.

»Hvis forbrugerne skal synes, at det indre marked også er for dem, og ikke bare handler om virksomhedernes handel over grænserne, så er det et skridt i den helt rigtige retning«, siger Vagn Jelsøe, og peger på, at det i forvejen er forbudt at bruge folks køn, etnicitet eller seksualitet som grund til at nægte at sælge sine varer til dem. Nu bliver det også forbudt at nægte salg som følge af nationalitet.

»Det er da på tide«, siger Vagn Jelsøe, og nævner en europæisk undersøgelse som viser, at kun 37 procent af de europæiske forbrugeres handler mellem landene går igennem. Resten bliver enten afbrudt eller omdirigeret.

Blokering eller omdirigering kan skyldes, at en kæde sælger en konkret vare billigere i Spanien, end den gør i Danmark. Eller en serviceydelse.

For eksempel kan et biludlejningsfirma med filialer i både Grækenland og Danmark i dag omdirigere en dansk kunde, som vil leje bil til sin græske ferie, til den danske del af butikken. Her kan lejen være dyrere, end den er i Grækenland.

Dit ansvar at få varen sendt

En anden form for afvisning er, når butikken ikke vil tage dit kort, fordi du er dansk.

»Nu skal butikken handle med dig, men du kan ikke kræve, at den skal sende varen hjem til dig. Hvis butikken ikke sender over grænsen, er du nødt til at få varen sendt til et fragtfirma, som så sender den til dig«, siger vicedirektøren.

Mens Forbrugerrådet Tænk møder de nye regler med stor tilfredshed, er organisationen Dansk Erhverv dybt bekymrede for et marked, hvor butikkerne ikke har ens vilkår.

»Vores bekymring er, at e-handlen i endnu højere grad end i dag vil flytte ud af Danmark og søge mod de EU-lande, hvor moms og omkostninger er lave. Alene forskellene i moms er så store, at det på nogle områder vil kunne svare sig, også selv om udgiften til transport skal lægges oven i prisen«, siger markedschef Lone Rasmussen.

Hun advarer desuden om, at forbrugerne kan komme i problemer, når tv-appareter eller andre produkter bygget efter andre standarder, end dem, der kræves i Danmark, sendes over grænsen.

»Forslaget bygger på den misforståelse, at det er 'diskrimination', når netbutikker ikke sælger til forbrugere i alle 28 EU-lande eller når de har forskellige priser for den samme vare i forskellige lande. Det ignorerer, at det er krævende at sælge i andre lande, fordi regler og produktstandarder ikke er harmoniseret. Ligesom det ikke overser, at prisforskelle handler om at moms og omkostninger er forskellige«, siger markedschef Lone Rasmussen.

Hun varsler, at Dansk Erhverv vil kæmpe for at skabe en fælles fortolkning af reglerne, så de kommer til at skade netbutikkerne mindst muligt.

De nye regler skal træde i kraft ved udgangen af 2018.

Sidste år brugte danskerne tilsammen cirka 115 milliarder kroner på e-handel, og cirka en tredjedel af handlen foregik i udenlandske netbutikker. Næste år forventes det, at e-handlen over grænserne vil nå op på omkring 40 milliarder kroner.