Du har spist dadler fra Rema1000. Nu er du nervøs for, om du er smittet med leverbetændelse. Hvad gør du?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen er der 0,3 procents risiko for at dø af sygdommen. For voksne over 40 år sker det dog for 2 procent, at leveren sætter ud på grund af hepatitis A.

»Hvis jeg er smittet, kan jeg så smitte andre?«

Ja.

Du smitter især i perioden op til, at du får gulsot, og det er derfor vigtigt at vaske hænder og sørge for, at folk omkring dig ikke bliver smittet også.

Når sygdommen først er overstået, er du godt nok immun over for sygdommen, men du har ikke virussen i kroppen på en måde, så du kan smitte andre. Man kan altså ikke være en rask smittebærer.