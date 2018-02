Panelet: Rekordmange skifter job – det har betydning for alle Videreuddannelse er vigtig i et arbejdsmarked med mange jobskift, hvor arbejdsgiver forventer, at man præsterer straks. Og så er der pensionen.

Er du netop startet i nyt job? Så er du langtfra den eneste. Der er nemlig så meget gang i den på arbejdsmarkedet i øjeblikket, at antallet af danskere, der skifter job, nu er rekordhøjt.

Ifølge de seneste tal fra Jobindsats lå den såkaldte jobomsætning – et mål for antallet af jobskifte – på 641.636 i de første tre kvartaler af 2017 mod 631.755 i samme periode i 2016. Det er det højeste niveau nogensinde.

En fremskrivning af tallene viser, at en stadig større andel af arbejdsstyrken kommer til at skifte job i de kommende år – fra lidt over en fjerdedel i 2016 til 3 ud af 10 i 2020.

Uanset om du har skiftet job eller ej, har den udvikling betydning for dig.

Uddannelse gennem livet

I en ny rapport har Tænketanken Den nye 3. alder, som PFA står bag, bl.a. kigget på udviklingstendenser på det danske arbejdsmarked frem mod 2040. En af konklusionerne er, at arbejdsmarkedet i perioden vil være præget af en øget omskiftelighed, hvor flere får skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Så du skal indstille dig på at have flere forskellige karrierer i løbet af arbejdslivet – og også på at skifte branche.

Med udsigten til hyppigere job- og karriereskift på et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked bliver det fremover afgørende, at du holder dine kompetencer relevante. Derfor er det vigtigt med løbende fokus på efteruddannelse og livslang læring. Også selv om du måske lige er startet i nyt job.

Samtidig er det værd at huske på, at når medarbejdere skifter job oftere, så vil arbejdsgivere ud fra en økonomisk betragtning have mere fokus på, at medarbejderen skal være produktiv straks, og mindre fokus på videreuddannelse. Derfor kan det være en god ide, at du selv tager mere ansvar – f.eks. ved at sikre, at videreuddannelse er en del af lønpakken.

Vær opmærksom på pension

Når du skifter job, skal du desuden være opmærksom på din pensionsordning. Også selv om det nok ikke er det første, du tænker på i den situation.

For det første kan et jobskifte indebære, at du kommer til at have pensioner i flere selskaber. Så betaler du omkostninger flere steder, og her kan der være meget at spare ved at samle pensionerne i ét selskab.

Hvis en 30-årig samler to pensioner og derved f.eks. sparer 800 kr. i årlige omkostninger, så betyder det, at opsparingen vokser med ca. 42.000 kr. på pensionstidspunktet (ca. 26.000 efter skat, hvis man betaler bundskat). For en 40-årig, der samler to tilsvarende pensioner, vil gevinsten være ca. 29.000 kr. på pensionstidspunktet (ca. 18.000 kr. efter skat).

Et jobskifte kan også have betydning for, hvornår du kan få udbetalinger fra pensionsordningen. Fra 2018 gælder nye regler på området. De indebærer, at pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, først kan blive udbetalt tre år før folkepensionsalderen.

Er ordningen oprettet før 2018, har du mulighed for udbetaling fem år før folkepensionsalderen, og for pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007 har du mulighed for udbetaling, når du fylder 60 år.

De ændrede regler har stor betydning, hvis du får en ny pensionsordning i forbindelse med et jobskifte. Her kan ældre og gunstigere regler for udbetaling dog bevares, hvis du straks flytter din gamle ordning med dig til det nye pensionsselskab.

Endelig skal du i forbindelse med et jobskifte også være opmærksom på forsikringerne i pensionsordningen. Her kan du med fordel bruge jobskiftet som anledning til at få tjekket, om dækningerne fortsat passer til dine og familiens aktuelle behov, hvis du f.eks. skulle blive alvorligt syg eller uarbejdsdygtig. Her anbefales det, at du får dine nye forsikringsdækninger på plads, inden dækningen falder bort i den gamle ordning.