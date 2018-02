En prik for lidt i datomærkningen: Så blev 10.000 bægre yoghurt kasseret Skøre krav og gamle regler er medskyldige, når helt frisk og spiselig mad kasseres bag kulisserne. Politiken har fulgt en række varer for at undersøge, hvorfor de blev dømt ude i butikker, hos grossister eller af myndighederne.

Så meget ryger ud For ti år siden begyndte en kamp imod, at god og spiselig mad smides ud i stor stil. Både organisationen Stop Spild af Mad og nonprofikvirksomheden Fødevarebanken blev stiftet i 2008 og satte madspild på dagsordenen. Det har haft effekt, men der er stadig lang vej. Ifølge Miljøstyrelsen smider vi i Danmark op mod 700.000 tons mad ud årligt, hvilket fordeler sig sådan: Husholdninger 260.000 tons Detailhandlen 163.000 tons Fødevareindustrien 133.000 tons Primærproduktionen 100.000 tons Institution og restaurant 44.000 tons Vis mere

På et lager i Københavns Nordvestkvarter står en frivillig i termojakke og skanner varer ved et tårn af økologiske måltidskasser, mens en lille gruppe festplanlæggere fra Albertslund er på udkig efter godter, som de kan servere for udsatte børn ved en kommende fastelavnsfest.

Her er rasp i 20-liters bøtter, kølerum med mælkevarer, julekager, rødbeder på glas, kasser med broccoli og bunkevis af andre varer, som alle har det tilfælles, at de er friske og helt velegnede til menneskeføde. Men hvis ikke de var havnet her, var de sandsynligvis blevet smidt ud.

Lagerrummet er et billede på de skrevne og uskrevne regler, som er med til at sende op mod 700.000 tons mad ud i skraldet i Danmark hvert eneste år. Nogle af de regler kunne man med fordel fortolke mindre rigidt, uden at det går ud over fødevaresikkerheden.

Det mener organisationer som Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) melder sig klar til at se på det.

Derfor blev pæren, morgenmaden og æggene kasseret Politisk madspild Salatosten her skulle være solgt til Storbritannien, men ordren er gået i vasken på grund af Brexit. Danske butikker har deres egne leverancer og vil ikke købe tonsvis af ekstra ost. Og partiet når at blive for gammelt, før der bliver plads på markedet. For at osten må sælges i danske butikker, kræver det en dansk varedeklaration, og det er dyrt at ommærke den. Sæsonvarer ryger ud Brunkager, koldskål, klejner og påskeslik er ikke meget værd uden for sæsonen. Butikkerne prøver at komme af med varerne ved at nedmærke dem – det vil sige sætte dem kraftigt ned i pris. Men de varer, som producenter og leverandører brænder inde med, bliver for gamle før næste sæson. Hvis ikke de går til donation, bliver de destrueret. Ødelagt emballage Bøjede papæsker, buler i konservesdåsen eller andre fejl betyder, at varen må kasseres. Men indholdet er som regel fint, så mange af de bulede varer kan gives videre, uden at det betyder problemer for fødevaresikkerheden. Nogle butikker sender varer med skrammer til donation, bl.a. i Wefood-butikkerne i København og Aarhus. Fremmede bogstaver Cornflakespakken er en af de mange tons morgemadsprodukter, som virksomheden Nakskov Mill Foods hver uge producerer til hele verden. Hver måned bliver en del af pakkerne tilovers. Pakken her er en af dem, og selv om indholdet ikke fejler noget, kan det ikke sælges i Danmark. Nu går det i stedet til socialt udsatte. Pæren er plettet En moden pære med en plet, et æble, hvor stilken ikke sidder lige over blomsten, et løg med visne yderblade eller en melon, der er for lille. Frugt og grønt kan blive afvist af utallige grunde af en butikskæde eller bare sygne hen i butikken, fordi kunderne ikke køber pæren med pletten eller den enlige banan. Den skøre æggeregel Æg er omfattetaf en helt særlig regel, som betyder, at butikkerne ikke må sælge dem, når der er syv dage tilbage af deres holdbarhed. Syv dage før deres holdbarhedsdato, skal de fjernes fra køledisken og smides ud. Men nu betyder en præcisering af reglen, at æggene kan gives væk eller sælges til produktionsvirksomheder, som kan bruge dem kogt, brugt i kager eller på anden vis, hvor de bliver varmebehandlet.

I Fødevarebankens lagerrum møder driftschef John Køppler og kommunikationschef Trine Baadsgaard de varer, der i stedet for at blive til affald kommer ud til væresteder og socialt udsatte. Men selv om Fødevarebanken gør gavn med en del overflødige varer, ryster de på hovedet over, hvad vi som samfund lader gå til spilde.

»Jeg bliver gang på gang overrasket over, hvor lidt varer skal ’fejle’, før de bliver afvist af den ene eller anden grund og altså kasseret«, siger Trine Baadsgaard.

Det kan bedre betale sig at destruere et parti varer og trække det fra som tab i stedet for at give det væk

Det gælder blandt andet for det parti på 10.000 økologiske yoghurter, som en større virksomhed skulle modtage for at servere det for sine kunder. I datomærkningen manglede der en prik i årstallet. Det fik kvalitetschefen i virksomheden til at afvise hele partiet, fordi han mente, at der kunne være tvivl om, hvorvidt varen var fra 2016 og ikke 2018.

»Dels er det svært at tro, at det kan misforstås, dels kan en almindelig kunde jo godt se, at den yoghurt ikke er to år gammel«, siger Trine Baadsgaard om de 10.000 små bøtter.

Men driftschef John Køppler forsvarer kvalitetschefen, som skal stå på mål for varen over for sine kunder.

»Det kræver bare én krakilsk forbruger, der tager et billede og lægger det på de sociale medier, så har han ballade. Det er hans ret at være på den sikre side«, siger han, men medgiver, at der med yoghurterne er udvist ekstrem forsigtighed.

Eksemplet viser, at frygten for at skuffe kunderne i sidste ende er med til at spænde ben for, at virksomheder og detailhandel skærer ned på madspildet.

Lidt for små meloner ryger ud

Samme forsigtighed gælder den såkaldte 80-20-regel, som ikke er en lov, men som butikker i detailhandlen håndhæver over for deres leverandører. Reglen betyder, at hvis der er mindre end 80 procent tilbage af en vares holdbarhed, vil butikken ikke tage imod den.

»Vi ser varer, hvor der er et år eller mere tilbage, før varens holdbarhed udløber. Alligevel vil butikken ikke acceptere den. Butikkerne planlægger over lang tid, hvilke tilbud og kampagner de skal køre, og så er de bange for, at varen ikke bliver solgt«, forklarer John Køppler.

Det kan betyde, at en pakke pasta med to års holdbarhed bliver afvist, hvis der er gået fem måneder, før den leveres til butikken, selv om der stadig er nitten måneder tilbage af pastaens holdbarhed.

Kun 1 promille af de afviste varer når frem til Fødevarebanken. Producent- og leverandørleddet har ifølge Miljøstyrelsen hvert år et spild på omkring 233.000 tons, mens Fødevarebanken, som får deres varer fra netop det led i fødevarebranchen, i alt har videreformidlet 4.000 tons på ti år.

Friske varer som frugt og grønt ryger meget let retur til leverandøren. Et supermarked, som har bestilt fem kasser æbler og finder et enkelt dårligt i en af kasserne, vil typisk sende hele partiet tilbage. Det samme gælder, hvis man som supermarked får en anden størrelse, end man har bestilt.

Foto: Peter Hove Olesen En lille plet er nok til, at forbrugerne ikke gider købe en appelsin. Og så vil butikkerne heller ikke tage imod den fra leverandøren.

En lille plet er nok til, at forbrugerne ikke gider købe en appelsin. Og så vil butikkerne heller ikke tage imod den fra leverandøren. Foto: Peter Hove Olesen

»En af supermarkedskæderne havde bestilt et parti meloner i en bestemt størrelse til en bestemt pris. Men der var sket en fejl nede sydpå, så de meloner, der kom, var mindre, end de skulle være. Det betød, at kæden slet ikke ville have dem. Det kunne ikke betale sig at køre dem tilbage, så hvis de ikke var kommet herud, var de endt som madspild«, forklarer John Køppler.

11 styk i en pose med 10 går ikke

Andre gange bliver en pose med pærer afvist, fordi den indeholder 11 pærer i stedet for 10, eller bananer sendes retur, fordi de ikke er i klaser. Også inden for genren frisk frugt afviser en leverandør af frugtkurve til arbejdspladser og kantiner at godtage æbler, hvor stilken ikke sidder lige over blomsten, og æblet derfor er lidt skævt.

»Kvalitetskravene er blevet helt tossede, når man ikke kan sælge en pose med en ekstra pære eller servere et æble, der er lidt skævt«, siger John Køppler.

Butikkerne selv har arbejdet på at være mere tolerante over for det lille spidskålshoved eller det plettede æble. For eksempel har Rema 1000 solgt rodfrugter per vægt, så man som forbruger kunne vælge præcis den størrelse og det antal, man skulle bruge. Og frugt sælges stykvis, så størstedelen af en pose med 10 styk ikke bare rådner hjemme i forbrugerens frugtskål.

Men det er for nemt bare at kræve af detailhandlen, at de skal tage imod alle grøntverdenens skæve eksistenser, mener Jeppe Rønnebæk Kongsbak, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv. Han peger på, at de enkelte kæder selv vælger, hvordan deres grøntudvalg skal være. Men bliver der små meloner eller krogede gulerødder tilovers, kan de måske med held bruges i storkøkkener og andre produktioner i stedet.

»Alle butikker vil gerne have den flotteste grøntafdeling, og de har måske en grund til at mene, at deres kunder ikke vil have verdens mest skæve agurker. Man skal huske, at varerne skal fragtes og behandles lokalt og derfor være meget friske og med god holdbarhed, når de kommer ud i butikken«, siger Jeppe Rønnebæk Kongsbak.