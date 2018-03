Ny fartdæmper hjælper dig til at undgå bøder Dansk firma har udviklet en fartbegrænser, der tilpasser bilens hastighed til skiltningen. Den fungerer dog ikke under alle forhold.

Du kører på en vejstrækning med en hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Så kommer der et skilt, der siger 60 km/t. – det overser du, eller du er ligeglad, så du fortsætter med 70 km/t. I den situation kan du være på vej mod en fartbøde, hvis politiet er til stede med deres målegrej.

Vil du undgå at falde i en fartfælde af den type, kan en nyudviklet dynamisk fartbegrænser, E-Cruise DSL, fra firmaet Lindgaard Pedersen være til hjælp. Den koster 4.000 kroner, men det kan et par fartbøder også hurtigt løbe op i.

Fartbegrænseren kan indstilles til, at du ikke overskrider en hastighed, som du selv vælger. Det kan være 70 km/t., og når den hastighed er opnået, holder bilen op med at accelerere. Ved at træde hårdt på speederen kan du stadig køre hurtigere, hvis du vil.

En normal fartbegrænser findes i mange biler. Det nye i denne udgave er ordet ’dynamisk’. Den arbejder sammen med et kamera i bilen, der aflæser hastighedsskiltene. Så hvis man kører i et område med 70 km/t., og man møder et nyt skilt, der viser 60 km/t., vil bilen selv sætte farten ned til 60 km/t. Det sker med motorbremse – helt udramatisk og uden en brat opbremsning, der kunne genere en bagvedkørende.

Der er situationer, hvor fartbegrænseren ikke virker. Den kan nemlig ikke genkende de regulære byzoneskilte, der består af en illustration og byens navn.

Kun et hjælpemiddel

På Lindgaard/Pedersens hjemmeside ser vi følgende udsagn om den nye fartbegrænser:

»Dermed overser du ikke længere skilte, og fartbøder er fortid«.

Derfor spørger vi Lars Kiel Jensen, salgsdirektør i firmaet Lindgaard Pedersen i Roskilde, der står for udvikling og produktion af det nye apparat:

Hvad vil du sige til den kunde, der har købt jeres fartbegrænser, og som alligevel har fået en fartbøde, fordi apparatet har overset byzoneskiltet? Betaler I bøden?

»Nej, det gør vi ikke, og jeg vil henvise til den brugsanvisning, alle kunder får afleveret, og hvor der står, at fartbegrænseren kun er et hjælpemiddel, og at du selv er ansvarlig for kørslen. Men vi skal måske kigge på formuleringen på hjemmesiden«.

Fartbegrænseren fås indtil videre kun til Toyota, og bilerne skal være udstyret med den særlige Toyota Sense-sikkerhedspakke, hvor der er indbygget et kamera til skiltegenkendelse. Den funktion sørger for, at hastighedsgrænsen bliver vist i instrumentpanelet.

Vi tester i by og på motorvej

Politiken har testet fartbegrænseren på en kort køretur i Storkøbenhavn. Vi kommer ud på motorvej og slår fartpiloten til ved 110 km/t. Længere fremme falder fartgrænsen i to omgange til 90 km/t. og 70 km/t., og i begge tilfælde sænkes bilens fart.

Vi passerer lidt senere et byzoneskilt, som fartbegrænseren ikke reagerer på, men det havde vi heller ikke regnet med. Derfor skal vi selv bremse ned til 50 km/t.

»På et tidspunkt kan der komme en opdatering af kameraets software, så det kan reagere på de gængse byzoneskilte. Men jeg har ingen idé om, hvornår det kan ske«, siger Anders Tystrup, pressechef hos Toyota Danmark, der er med på testturen.

Lidt længere fremme på testturen passerer vi et byzoneskilt, hvor der også optræder tallet ’50’.

»Se, det reagerer fartbegrænseren på«, lyder det med tilfredshed fra Lars Kiel Jensen, der er chauffør i testbilen, en Toyota Yaris Hybrid. Og ganske rigtigt, farten falder fra 60 til 50 km/t.

I alle tilfælde skal chaufføren selv sørge for at sætte farten op igen, når det igen er tilladt.

Fartbegrænseren fra Lindgaard Pedersen er godkendt af Toyota, som sælger og monterer den hos sine forhandlere. Den vil også blive udviklet til andre bilmærker, men der er endnu ikke sat dato på, hvornår det sker.