Har du bestilt en rejse? Bare ærgerligt, du må ikke holde ferie under en konflikt

En uges ferie eller måske to til gode, som skal afvikles, inden ferieåret løber ud til maj.

Den situation står titusindvis af danskere i her i begyndelsen af marts. Og en uge under sydens sol, lyder jo nok fristende her midt vinterkulden. Men de 750.000 ansatte i kommuner, regioner og staten skal lige tænke sig om, inden de bestiller en rejse i april.

Ferien kan nemlig komme til at kollidere med de strejker for 100.000 offentligt ansatte, der er varslet, og som kan begynde 4. april. Hvis arbejdsgiverne vælger svarer igen med at lockoute, risikerer andre titusindvis af offentligt ansatte at blive sendt hjem fra arbejde i begyndelsen af april.

Forhandlingerne mellem de offentligt ansattes fagforeninger og arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner er strandet. Nu er det så op til forligsmanden at få de stridende parter tilbage til forhandlingsbordet, men parterne står langt fra hinanden. Striden drejer sig blandt andet om løn, betalt frokostpause og lærernes arbejdstidsregler.

Tjek dine forhold

Dem, der har planlagt ferie i april, kan komme i klemme, slår en overenskomstchef fast.

»Reglerne for ferie og konflikt er ret enkle. Hvis du er gået på ferie, inden konflikten bryder ud, så afvikler du bare din ferie. Og så træder du ind i konflikten, når ferien er slut«, overenskomstchef Klaus Matthiesen fra hovedorganisationen FTF, der tæller mange af de offentligt ansattes fagforbund.

Overenskomstchefen mener, at det er for tidligt at give et bud på risikoen for konflikt, men vil gerne fortælle om reglerne.

»Hvis din ferie omvendt først begynder efter, at en strejke eller lockout er indledt, så kan du ikke holde ferie. I stedet skal du blive hjemme, og det spiller ingen rolle, at ferien er aftalt længe, inden konflikten er blevet indledt«, siger Klaus Matthiesen. Det er således fuldstændigt ligegyldigt, om du flere måneder forinden har bestilt en rejse eller sommerhus.

En række faglige organisationer har varslet strejke for omkring 100.000 offentligt ansatte fra 4. april, men forligsmanden har mulighed for at udsætte strejker og lockouter i første omgang 14 dage, hvis der er fremdrift i forhandlingerne, så vil konflikten først kunne begynde 18. april. Og der er endnu en udsættelsesmulighed på 14 dage, så konflikten i givet fald vil begynde i maj.

Der er altså god tid til at finde en løsning, så der ikke bliver konflikt. Og selv om ferien i april bliver strejkeramt, så er den ikke nødvendigvis tabt.

»Hvis du ikke får afviklet ferie, som du har til gode, så vil du typisk enten få overført ferien eller udbetalt pengene for den. Der kan dog være forskellige vilkår, så det er god ide at undersøge, hvad der gælder for dig på din arbejdsplads«, siger Klaus Matthiesen.

Tidligere konflikter har typisk ramt i april. For eksempel begyndte den store strejke i 2008, der omfattede sygeplejersker og sosu-personale, 16. april, og lockouten af folkeskolelærerne blev allerede indledt fra begyndelsen af april.