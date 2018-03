Træt af rigide regler: Bagere ønsker samme adgang til økologisk spisemærke som restauranter Alt for besværlige regnskabskrav er en hurdle for udbredelsen af økologi i specialbutikker med delikatesser.

Forbrugere kan pejle efter det røde Ø-mærke, når de køber varer, og kigge efter Det Økologiske Spisemærke i bronze-, sølv- eller guld, hvis de også foretrækker økologi, når de går på café eller restaurant.

Fakta om Det Økologiske Spisemærke Siden 2009 har restauranter, cafeer og andre spisesteder kunnet erhverve Det Økologiske Spisemærke, som er et statskontrolleret bevis på, at stedet satser på økologi. Mærket findes tre udgaver, som viser økologiens andel.​ Bronze kræver mindst 30 procent, sølv mindst 60 procent, guld mindst 90 procent. Der er i dag 2.409 steder med økologiske spisemærker i Danmark. Det Økologisk​e Spisemærke kontrolleres af Fødevarestyrelsen, som samarbejder med Økologisk Landsforening om at udbrede og informere om mærket. Kilde: Fødevarestyrelsen Vis mere

Men de kan ikke se, om en konventionel bager, slagter eller anden delikatessebutik bruger økologiske råvarer i en del af produktionen.

Det vil Dansk Erhverv gerne lave om på.

Haves: Bureaukratisk helvede

Hvis en specialbutik vil skilte med, at de sælger økologiske varer, kræver reglerne i dag, at de laver et detaljeret økologiregnskab for hvert produkt og hver råvare fra mel til pyntebær.

Reglerne gør det nærmest umuligt i praksis, og derfor afholder mange sig fra at anvende økologiske råvarer Dansk Erhverv

Og de skal gøre rede for, at salget ikke er større end indkøbene. En bager skal f.eks. dokumentere, at han ikke sælger produkter med mere end 500 kilo økologisk mel, hvis han har indkøbt 500 kilo økologisk mel.

»Reglerne gør det nærmest umuligt i praksis, og derfor afholder mange sig fra at anvende økologiske råvarer, selv om der er stigende efterspørgsel«, siger Jeppe Kongsbak, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Sammen med repræsentanter fra arbejdsgivere og fagforeninger i fødevarebranchen har organisationen derfor lavet en række forslag om enklere regler, som nu er sendt til regeringen via Virksomhedsforum for enklere regler.

Ønskes: Enklere mængderegnskab

Et af dem, der angår forbrugere direkte, er et forslag om, at bagere, slagtere, fiskehandlere, ostehandlere og lignende delikatesse-specialbutikker kan erhverve Det Økologiske Spisemærke på lige fod med restauranter, caféer og andre spisesteder.

Modellen går ud på, at virksomheden laver et relativt enkelt mængderegnskab over indkøbte råvarer og på basis af det udregner den samlede økologiprocent (se faktaboks). Den skal henholdsvis være mindst 30, 60 og 90 procent for at få mærket i bronze, sølv og guld.

Ifølge arbejdsgruppen er der mellem 1.000 og 2.000 specialbutikker, som kunne byde ind på Det Økologiske Spisemærke.

Fra enten eller til både og

»Mærket er en god mulighed for at skilte med økologi over for kunderne. Det er realistisk, fordi det giver den nødvendige fleksibilitet i forhold til ustabile leverancer, sæsonudsving og produkter med mange forskellige ingredienser«, siger Jeppe Kongsbak og tilføjer:

»Det kan jo ikke betale sig at købe dyrere økologiske råvarer, hvis man ikke kan tage en højere pris for produktet, fordi man ikke må skrive, at det er økologisk, med mindre man kaster sig ud et i omfattende registreringsarbejde«.

Muligheden for at erhverve mærket vil åbne for, at langt flere vil sælge basisprodukter i økoudgave.

Hos Økologisk Landsforening, der arbejder for at udbrede Det Økologiske Spisemærke, skorter det ikke på forståelse.

Kunder skal have sikkerhed

»Reglerne er så omstændelige i dag, at der stort set ikke er nogen, der gider bøvlet, så vi er meget positive over for at kigge på, hvordan man kan gøre tingene nemmere for butikkerne«, siger chefkonsulent Birgitte Jørgensen fra Økologisk Landsforening.

Vi er i tvivl, om mærket giver kunderne tilstrækkelig sikkerhed Økologisk Landsforening

Her og nu er foreningen ikke overbevist om, at vejen frem er via Det Økologiske Spisemærke. Det er foreningens indtryk, at kunder har nogle andre forventninger, når de køber ind i en specialbutik, end når de er ude at spise.

»Vi er i tvivl, om mærket giver kunderne tilstrækkelig sikkerhed. Mange vil ønske at vide, om netop bøffen er økologisk, eller det er rullepølsen. Ligesom de kan se i supermarkederne«, siger Birgitte Jørgensen.

Konklusion: Økologisk Landsforening bakker 100 procent op om en forenkling af reglerne. Hvordan, det skal gøres, skal bare undersøges grundigt først. Her vil det være oplagt at lade sig inspirere af, hvordan kontrollen med Det Økologiske Spisemærke foregår.

Hvis regeringen går videre med forslaget, skal det tages op i EU, da kravene stammer fra en EU-forordning.