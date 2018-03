Fem millioner kan få NemID på telefonen En ny NemID-app er både hurtigere at bruge og mere sikker, vurderer eksperter. Appen lanceres i maj.

Hvor er nu nøglekortet til min NemID? Har det forputtet sig i skrivebordsskuffen, eller ligger det i pungen mellem alle de gamle kvitteringer?

De fleste har nok prøvet at stå og rode efter det lille papkort med de mange numre, vi bruger, når vi logger på netbank, pensionsordning, Skat eller Borger.dk.

Men fra maj bliver det nemmere, når der kommer en NemID-app, som kan downloades til smartphone eller tablet.

Man kan aldrig sige, at noget er 100 procent sikkert, men når der er adgangskontrol, og man låser sin telefon, lyder det noget bedre end nøglekortet Anders Kusk, it-efterforsker, Rigspolitiets NC3

Appen er resultatet af et samarbejde mellem det offentlige i skikkelse af Innovationsministeriet og landets banker.

»Danskerne er blandt de mest digitale i verden, og både unge og ældre er med. Med den nye app til NemID giver vi nu danskerne et nemt og sikkert supplement til det eksisterende NemID-nøglekort. Vi rykker det fra pengepungen til mobiltelefonen«, forklarer innovationsminister Sophie Løhde (V) i en mail.

Kan bruges overalt

Den nye app gør ikke det eksisterende NemID-nøglekort overflødigt, men bliver et supplement.

Appen gør det muligt at swipe en godkendelse, som det for eksempel kendes fra MobilePay, så det ikke længere bliver nødvendigt at taste en nøglekode. Appen vil kunne bruges alle de steder, hvor det fysiske NemID-nøglekort bruges i dag.

Fakta NemID 8 år har NemID eksisteret og er blevet en stor succes. 5 millioner danskere har NemID - mens privatpersoner kun må have en, kan virksomheder have flere. 65 millioner gange bliver NemID brugt hver måned. Man kan få NemID, fra man er 15 år. Kilde: Innovationsministeriet/Finans Danmark.

NemID bliver brugt tusindvis af gange hver dag. Og udviklingen er gået stærkt, siden NemID blev introduceret i sommeren 2010, men der har også ifølge bankernes organisation Finans Danmark været efterspørgsel efter »en mere moderne løsning«, som samtidig er sikker.

»NemID’s nøgleapp har samme sikkerhedsniveau som NemID generelt, og nøgleappen giver samme sikkerhed som det fysiske nøglekort«, siger administrerende direktør Ulrik Nødgaard fra Finans Danmark og forklarer:

»For at anvende NemID’s nøgleapp skal du indtaste dine personlige log-in-informationer ligesom med NemID-nøglekort og herefter indtaste en firecifret kode eller bruge fingeraftryksgenkendelse, touch eller face ID. Med det fysiske nøglekort er du sikker, fordi det kun er dig, der har adgang til kortet. Og med nøgleappen er du sikker, fordi det kun er dig, der kan bruge appen«.

Intet er 100 procent sikkert

Anders Kusk fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) vurderer, at den nye app er et skridt i den rigtige retning mod bedre sikkerhed.

»Man kan aldrig sige, at noget er 100 procent sikkert, men når der er adgangskontrol, og man ellers låser sin telefon, lyder det noget bedre end nøglekortet«, siger han.

Et problem med nøglekortet har været, at folk er blevet lokket til at tage billeder af det og sende det til kriminelle. Her vil en app være sværere at lokke folk til at kopiere, vurderer Anders Kusk.

NemID har også været omdrejningspunkt i en række alvorlige identitetstyveri-sager, hvor kriminelle har afluret folks koder på offentlige biblioteker og bestilt et nyt NemID-kort i ofrets navn. Det fysiske nøglekort kunne de kriminelle derefter tage ud og stjæle fra ofrets postkasse. Den manøvre vil også blive sværere for de kriminelle.