Brian Mikkelsens nye låneregler dæmper boligmarkedet

Rentepilen peger op

De nye regler hænger positivt sammen med en realisme, der er på vej ind på boligmarkedet, vurderer økonomerne. De peger på den noget kraftige rentestigning fra 9. januar, og udsigten til – trods det at renten er faldet igen – at rentepilen vil pege op i det kommende år.

»Boligejerne lader til at være forberedte, og mange siger, at det er okay at begynde med et fastforrentet lån - netop fordi vi kigger ind i en periode med sandsynlighed for, at renten stiger«, siger Mikkel Høegh.

Til gengæld vurderer han, at der vil være et skyggetal, vi ikke vil komme til at se i statistikkerne. De handler om forældrekøb.

»Forældre, der tidligere ville have købt til deres børn, kan stå i en situation, hvor de kun kan få fast rente eller et lån med afdrag, som er dyrere, end de ville have kunnet få tidligere. De vil ofte opgive på forhånd, eller når de ser, hvor dyrt det er nede i banken. De vil aldrig tælle med i statistikkerne«, siger Mikkel Høegh.

Det samme gælder for singler.

»Og det er jo interessant, for vi bliver flere og flere singler på boligmarkedet«, siger Mikkel Høegh.