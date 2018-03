Dommer til far: »Det var dig, der ville skilles ...« Bo Normander blev ikke bopælsforælder, fordi han tog initiativ til skilsmissen, lød dommen. Det er tegn på, at der er alt for mange vilkårlige og skæve afgørelser i det danske skilsmissesystem, mener ekspert, der vil have afgørelser kulegravet.

Bo Normander vidste udmærket godt, at han kunne tabe sagen mod sin ekskone. Men da han så dommen, troede han ikke sine egne øjne.

I et år havde de tidligere ægtefæller kæmpet om, hvor de to fælles børn skulle have fast folkeregisteradresse.

Retten på Frederiksberg afgjorde sagen til Bo Normanders ekskones fordel i januar, men dommeren havde svært ved at finde den krog, dommen kunne hænges op på.

Byretten vurderede nemlig også, at »begge forældre vil være lige gode til at varetage børnenes behov« og sikre »børnenes velvære og udvikling«, lød det.

Uden andre holdepunkter for at træffe en afgørelse valgte dommeren at lægge vægt på det forhold, »at det var Bo Normander, der tog initiativ til familiens opsplitning og således har initieret en større omvæltning i børnenes tilværelse«.

Advokat fortæller om mange vilkårlige afgørelser

Bo Normander fortalte ganske rigtigt i december 2016 sin daværende kone, at han ville skilles, og det blev de kort efter.

Og det afgjorde sagen.

»Jeg synes godt nok, at det er en speciel dom. Hvorfor skulle det gøre mig mindre egnet til at være bopælsforælder, at jeg har taget initiativet til skilsmissen«, spørger Bo Normander, der nu har bragt sagen for landsretten.

»Min advokat har fortalt mig, at mange bopælssager, hvor forældrene er lige egnede, bliver afgjort på nærmest vilkårlig vis. For eksempel har han fortalt om en sag, hvor det blev afgørende, at børnene var mest knyttet til bedsteforældrene på den ene side«, siger Bo Normander, der tager imod, mens sneen har farvet græsplænen hvid.

Politiken har bedt en af landets førende familieretsadvokater, Helle Larsen, se på dommen fra Frederiksberg, og selv om hun har set mange besynderlige afgørelser, er hun rystet over dommen.

»Dommeren vælger en begrundelse, som i virkeligheden ikke er forenelig med vores retssystem. Det smager af tilfældigheder hentet ud af privatlivets dybder, og det har ikke det mindste med børnenes bedste at gøre«, siger hun.

Men hvad gør man så, når far og mor virker lige kompetente i forælderrollen?

»Her er hovedreglen, at de meget små børn nærmest per automatik får bopæl hos mor, mens det er vurderinger fra sag til sag, der afgør, hvem der får bopælsadressen, når børnene bliver større«, fortæller Helle Larsen og forklarer:

»Er det større drengebørn, der for eksempel har interesser i drengeaktiviteter sammen med deres far, jamen så kan bopælen tippe over til faderen. Og det er jo faktisk tilfældet i den konkrete sag, hvor der er to lidt større drengebørn. Men det aspekt har tydeligvis ikke spillet nogen rolle i sagen, og det undrer mig«, siger hun.

Set fra sidelinjen forekommer det nærmest ligegyldigt, hvor børnene får deres folkeregisteradresse efter en skilsmisse, når de fraskilte forældre deler forældremyndighed, sådan som det er tilfældet med Bo Normander og hans ekskone.

Men ligegyldigt er det ikke.

Den afgørende adresse

Med adressen følger nemlig en lang række rettigheder. For eksempel går boligstøtte, børnecheck, ordinært og ekstraordinært børnetilskud og forhøjet beskæftigelsesfradrag som enlig forsørger til den forælder, hvor børnene har deres faste adresse.

»Den forælder, der får bopælsadressen, er sikker på at have børnene mindst halvdelen af tiden. Og ofte vil Statsforvaltningen tilkende bopælsforælderen mere samvær med børnene end den anden forælder«, siger Normander.

Eller som han udtrykker det: »The winner takes it all«.

Begge de tidligere ægtefæller har stadig adresse i deres fælles hus i Brønshøj, som dog er til salg. Siden skilsmissen har de også boet på skift i midlertidige boliger i lokalområdet.

De to er enige om, at deres to drenge på fem og syv år skal fortsætte i den lokale skole. Men de er ikke enige om, hvem drengene skal bo hos.

Bo Normander ønsker en såkaldt 7-7 ordning, hvor drengene er lige meget hos de to forældre, mens hans tidligere kone ønsker en 9-5-ordning, hvor børnene er flest dage hos hende. Tre besøg hos Statsforvaltningen har ikke kunnet bringe dem til enighed.

»Loven om bopælsforælder kontra samværsforælder er helt skæv, fordi den medvirker til, at forældrene slås om retten til børnenes bopæl. Ingen har lyst til at tabe den ret og derved blive en B-forælder, der risikerer at få begrænset samvær og dårlige økonomiske forhold«, siger Bo Normander, der understreger, at han ikke er sur på sin tidligere hustru, men på en forældet lovgivning.

»Hvis du har folkeregisteradressen, kan du også vælge at flytte til en anden del af landet med børnene. Det, tror jeg, er ikke min tidligere kones intention, men det skaber en utryghed for mig. Og hvem ved, hvad der sker om et par år«, siger Bo Normander, der mener, at skilsmisselovgivningen stammer fra en tid, hvor manden gjorde karriere, og kvinden passede børnene.

»Hvis man blev skilt, blev faren typisk weekendfar. Det har jeg absolut ikke lyst til at blive. Jeg vil være en del af mine børns hverdag med indkøb, madlavning, lektier og svømning«, siger Bo Normander.

Allerede i september skrev Politiken om fordelene ved at få bopælsadressen, og ønsket om en ny skilsmisselov havde politikerne på Christiansborg hørt. De var i gang med at forhandle en ny skilsmisselov. Oprindelig skulle der have været indgået en aftale inden jul, men forhandlingerne har været gået i stå. Nu er de dog kommet i gang igen.