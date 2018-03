Politiken tester: Så lad os da prøve at shoppe i Kina og se, hvordan det der Wish virker

Sidste år havde jeg aldrig hørt om Wish. Nu omtales den asiatiske webshop pludselig alle vegne. Den digitale handelsplatform er stormet frem og mænger sig nu med kendte danske og vestlige storspillere som Coop, Saxo, Zalando og Amazon.

FAKTA om Wish Wish blev grundlagt i 2011 af Peter Szulczewski og Danny Zhang (tidligere Google og Yahoo). Hovedkontoret ligger i San Francisco. Wish er en handelsportal, der formidler salg fra efter egne oplysninger 500.000 købmandspartnere til 300 millioner brugere. Wish udfordrer giganter som Amazon, eBay og Alibaba/AliExpress ved at målrette salg af billige, kinesiske varer til internationale kunder. Succesen tilskrives aggressiv markedsføringen på sociale medier. Wish Market var i 2017 den mest downloadede shoppingapp i USA. Erhvervsmagasin Forbes vurderer, at Wish har en markedsværdi på 50 milliarder kroner. Kilder: Wish/LinkedIn, Forbes, Tamebay.com, Wikipedia. Vis mere

Det vækker opsigt, for øget nethandel med udlandet har konsekvenser for vores samfund. Vi kan se frem til færre kroner i statskassen, færre lokale arbejdspladser og butiksdød, viser flere rapporter, da købeiveren ikke modsvares af salg den anden vej.

Desuden opkræver webshops uden for EU ikke moms og pålægges ikke moms i tolden, hvis varen koster under 80 kroner.

Som en Tigerbutik på stoffer

Men lad os prøve, hvordan det fungerer. Jeg melder mig til på Wish.com og får fluks en velkomstmail på computer-oversat dansk: »Hej Annemette. Du er nu klar til at shoppe millioner mennesker og få trendsættende varer 50-80 % billigere, end hvad du betaler i det lokale indkøbscenter«.

For 7 kroner kan jeg få 30 usynlige brystopløftningsforme eller en magisk smertefri hårfjerningssvamp

Mere ’kinesisk’ er sitet altså ikke. Varerne præsenteres også på dansk. Jeg mødes af et opslag, der ligner en Tiger-butik på stoffer. Pangfarver og skøre produkter. For 7 kroner kan jeg få »30 usynlige brystopløftningsforme« eller en »magisk smertefri hårfjerningssvamp« i blide pastelfarver, der leder tankerne langt væk fra kras kemi – eller måske ikke!

Tags med teksten »gratis, betal kun for forsendelse« og procentnedsættelser på op til 97 procent appellerer til kræmmeren i kunden, men alt er tilsyneladende ikke billigt. Pludselig er der ’tilbud’ på en computer til 29.488 kroner. Mon en førpris er under modning?

Der lokkes med kunstigt høje før-priser

Jeg vælger et fitness-armbånd til 126 kroner plus 50 kroner i fragt, i alt 176 kroner. Det afgørende er, at varen koster over 80 kroner, så jeg skal betale moms.

Min vare præsenteres som nedsat fra 2.421 kroner, hvilket er åbenlyst utroværdigt. En angiveligt identisk model kan fås for 175,90 kroner på amazon.co.uk.

Varen når ikke som lovet frem efter højst ni dage. Det udløser en sikkert automatisk besked om, at handlen ophæves.

Nikoline fra Wish-teamet beklager. Som en undskyldning må jeg beholde varen, hvis den bare er forsinket. Sikken service!

En snes dage senere kan jeg hente pakken på det lokale posthus. Jeg erfarer, at det intelligente armbånd virker.

Konklusioner for denne stikprøve

Man behøver ikke være nervøs for sproglige forviklinger, Wish kan computerdansk.

Ordrebekræftelse, løbende info om status på mail samt track and trace fungerer upåklageligt. Dyr fragt betaler sig.

Sælger har angivet indhold og værdi korrekt.

Toldkontrollen i Danmark fungerer. Varen beslaglægges og udløser en opkrævning på 189 kroner (29 kroner i moms + 160 kroner i importgebyr).

Gavmild kompensation for overskredet leveringsfrist imponerer. Glemmer i første omgang de falske før-priser, og at varen angiveligt kunne købes i Europa til samme pris uden importgebyr. Men en mat følelse tager over.

Tech-giganter vinder frem

Den kinesiske sælger betales næppe godt, og jeg har næppe gjort et særlig godt køb, når Wish har råd til at forære varer væk.

Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes vurderede i januar, at handelsplatformen har en markedsværdi på 50 milliarder kroner. Succesen tilskrives aggressiv markedsføring på sociale medier. Wish Market var i 2017 den mest downloadede shoppingapp i USA .

Enorm prisforskel på nogle varer

I Danmark ændrede Wish status sig sidste år fra relativ ukendt til højdespringer.

»Jeg var slet ikke klar over at det var så nemt at handle i Kina. Efter den øjenåbner, hvor prisen er op til en tiendedel af danske priser, har jeg været en flittig kunde på kinesiske hjemmesider. Moral? Har ikke de fjerneste problemer med det, når jeg ser på hvordan det offentlige sviner med borgernes penge«, skrev en læser som reaktion på en tidligere artikel.

Moms, moral og sammenhænge

Læseren er ikke alene. Et holdningstjek foretaget af Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH, viser, at 4 ud af 10 forbrugere, altså et mindretal, vil fravælge udenlandske netbutikker, der ikke betaler moms.

3 ud af 10 undgår dem, fordi de er usikre på reglerne, hvis noget går galt. 18 procent vil styre uden om webshops, der ikke har arbejdspladser i Danmark.

Danskere om e-grænsehandel og moms Netbutikker uden for EU opkræver ikke moms. Det forholder vi os således til: 6 af 10 (58 procent) handler i en udenlandsk, hvis de ikke kan finde en vare i en dansk netbutik. 4 ud af 10 (41 procent) vil undgå at handle i en udenlandsk netbutik, hvis de ved, at den ikke betaler moms i Danmark. 4 ud af 10 (40 procent) siger, det vil have betydning, hvis udenlandske netbutikker oplyser, at de både har arbejdspladser i Danmark og betaler moms. 3 ud af 10 (30 procent) undgår at købe i udenlandske netbutikker, fordi de ikke ved, hvilke regler der gælder, hvis noget går galt. 2 ud af 10 (18 procent) undgår at handle i udenlandske netbutikker, der ikke har arbejdspladser i Danmark. Kilde: FDIH, februar 2018 Vis mere

Undersøgelsen vidner ifølge direktør i FDHI Niels Ralund om, at der er brug for mere information om reglerne og mere debat om moral og sammenhænge.

»Specielt vil mange unge gerne have flere velfærdsgoder og bedre miljø, samtidig med at de får fløjet fire hårspænder, en neglelak og et mobilcover fra Kina uden at betale moms«, siger han.