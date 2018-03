Ny bil? Dit temperament afgør, om du køber eller leaser

Køb eller leasing

Der er ingen entydig vinder af finansieringsformerne i denne sammenligning af udgiften ved at lease eller eje en bil i tre år. Det kan derfor være et svært valg for bilkøberen:

Hyundai i10 Touch:

Købspris: 113.975 kr. Samlet udgift ved leasing: 84.615 kr. Samlet udgift ved køb: 77.850 kr.

Peugeot 208 HDI:

Købspris: 133.970 kr. Samlet udgift ved leasing: 90.715 kr. Samlet udgift ved køb: 86.850 kr.

VW Golf 1,5 TSI:

Købspris: 257.931 kr. Samlet udgift ved leasing: 128.364 kr. Samlet udgift ved køb: 131.400 kr.

Opel Grandland X 1,2 TSI:

Købspris: 288.980 kr. Samlet udgift ved leasing: 151.615 kr. Samlet udgift ved køb: 139.995 kr.

Audi A4 Avant 2,0 TFSI:

Købspris: 403.972 kr. Samlet udgift ved leasing: 178.820 kr. Samlet udgift ved køb: 180.450 kr.

Beregningerne af de samlede omkostninger er foretaget for Politiken af Bilbasen.dk/eBay. Ved køb er der medtaget udgifter til service og finansiering. Ved privatleasing er der tale om en aftale på tre år med 15.000 km per år. Politiken tager forbehold for ændrede priser.

Vis mere