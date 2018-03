PostNord vender blikket mod øst: Kina er nu det land, der sender flest pakker til Danmark

En tung Airbus svæver tæt hen over Internationalt Postcenter ved Københavns Lufthavn i Kastrup for sekunder efter at røre landingsbanen. Har flyet postsække i lasten, sluses disse omkring det specielle grænseposthus, før indholdet sendes videre til modtagere i hele Danmark.

Luftposten kan indeholde håndskrevne breve med eksotiske frimærker, men består altovervejende af forsendelser i mælkehvid plast eller brunt pap med maskinskrevne labels.

Her ses de nye indkøbsmønstre

De vælter ind som en synlig manifestation af, at vores handelsmønster er under kraftig forandring. Vi køber varer på nettet som aldrig før og henter dem i stigende omfang i udlandet. I 2017 e-grænsehandlede vi for omkring 40 milliarder kroner, og vækstraten er tocifret. I årevis har vi især købt i nabolandene, men sidste år susede Kina pludselig ind i førerfeltet.

»Kina er nu det land, vi får mest post fra. Traditionelt har det været fra de nordiske lande og Tyskland, men det ændrede sig for første gang sidste år«, siger Morten Rosengreen, der er ansvarlig for international post i Danmark.

En myretue med vild trafik

Han åbner døren til en 5.000 kvadratmeter stor hal, som er transitområde for post ind og ud af Danmark. Aktiviteterne giver associationer i retning af en myretue.

Mellem bjerge af pakker og kæmpestore trådbure til sortering og opbevaring løser arbejderne deres opgaver i organismens virvar af vertikale og horisontale transportbånd. Masterplanen er svær at aflæse, men de ansatte kender det postale kodesprog og rutinen fra det øjeblik, en ny sæk rulles op fra kælderetagen på bagagebånd.

Først skannes koder, så afsendere, der betaler ekstra for hurtig fragt, får førsteprioritet. Flere EU-lande har aftaler om dag til dag-service, men alt fra Kina kører på grundservice, hvilket efter den ny postlov betyder aflevering efter senest fem hverdage, dog fratrukket eventuel forsinkelse i tolden.

Morten Rosengreen vurderer, at der lige nu er mellem 50.000 og 100.000 forsendelser fra Kina i hallen. Den daglige import varierer på grund af svingende flykapacitet fra 10.000 til 100.000 enheder og eksploderer, når køb fra store shoppingdage som singles day og black friday når frem. Heldigvis er det blevet lettere at udjævne store udsving efter den ny postlov. På hverdage håndteres i snit 40.000 pakker fra Kina, fortæller han.

Tolderne har skanner og snifferhund

Inden vi begynder rundturen, passerer vi toldernes hjørne med skanner og snifferhund. De har adgang overalt i centret, og gul tape med påskriften ’Åbnet for toldkontrol’ på pakker først i hallen viser, at der er gang i stikprøverne.

Mere får vi ikke at vide om den sag. Det er Skats (toldernes) opgave at kontrollere indholdet og føre kontrol med, at transportøren (PostNord) gør sit arbejde ordentligt. PostNords rolle er ifølge Morten Rosengreen simpel.

Beslaglagte forsendelser opbevares i denne silo.

Beslaglagte forsendelser opbevares i denne silo.

»Vi skal kigge på forsendelsens værdi. Den skal afsender ifølge den internationale postunions regler deklarere. Er den over 80 kroner, lægger vi moms på, er den over 1.150 kroner, lægger vi told på, sender en regning til forbrugeren og opbevarer pakkerne i en kæmpestor automat«.

Momsen er blevet et varmt emne

Han rammer et varmt emne: Bagatelgrænsen med fritagelse for moms ved vareværdi under 80 kroner afskaffes efter planen fra 2021, men Dansk Erhverv ønsker den fjernet hurtigst muligt, fordi den skaber unfair konkurrence for danske butikker, og fordi organisationen har dokumenteret, at nogle asiatiske webshopper snyder med pakkens værdi.

Vi må ikke åbne pakkerne og har derfor intet bud på omfanget af snyd

»Vi må ikke åbne pakkerne og har derfor intet bud på omfanget af snyd. Selvfølgelig er der brodne kar, men det er en myte, at stort set alt angives at have en værdi under 80 kroner. Det får I at se om lidt«, siger Morten Rosengreen.

Rigsrevisionen kritiserede i en rapport før jul, at Skat ikke havde gennemført en effektiv toldkontrol af den legale vareimport fra lande uden for EU med mistede toldindtægter som resultat.

Foto: Finn Frandsen

Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skats toldafdeling, har tidligere sagt til Politiken, at en 40 ekstra toldere i år blandt andet vil komme området med internethandel til gode.

40.000 gange håndsortering

En mekanisk port åbenbarer en tvillingehal, der blev taget i brug for et par år siden for at få plads til den stigende nethandel – alene mængden fra Kina steg med 70 procent fra 2016 til 2017.

På en platform står en håndfuld medarbejdere og sorterer indholdet af bugnende postsække af plast – lasten skal holdes tør, så sækkelærred duer ikke.

Foto: Finn Frandsen Postsække af plast har afløst de klassiske af sækkelærred.

Postsække af plast har afløst de klassiske af sækkelærred. Foto: Finn Frandsen

De blå og gule sække ligner også i tekstur indkøbsnet fra Ikea. De blå rummer overvejende lette og billige småting til den laveste fragttakst på 6,50 kroner. De gule indeholder især lidt tungere ting til lidt højere værdi. Disse er udstyret med stregkode, så de kan spores.

»Dem er vi slet ikke utilfredse med, for de kræver samme håndtering, men aftalen med China Post giver os 10-20 kroner oveni«, kommenterer Morten Rosengreen.

40.000 gange værdiaflæsning

Sækkene åbnes, og visiteringen går i gang. Pakke for pakke aflæser de ansatte indhold, vægt og værdi på pakkelabel. Varens værdi oplyses ofte i dollars eller euro, men nogle gange skal dagskursen på japanske yen eller andre valutaer slås op for at vurdere, om værdien er over eller under de famøse 80 kroner.

Foto: Finn Frandsen Den angivne værdi omregnes til kroner. Overstiger den 80 kroner, beregnes moms.

Den angivne værdi omregnes til kroner. Overstiger den 80 kroner, beregnes moms. Foto: Finn Frandsen

Der er opstillet trådkurve under platformen, så de sorterede pakker kan overføres til toldbehandling eller sendes direkte til postcentrene i Høje-Taastrup eller Fredericia. Indholdet kan angives på mange sprog, men står oftest på engelsk på pakker fra Wish og Alibaba/AliExpres, som ifølge Morten Rosengreen klart er de største afsendere.

Vandrebukser og knallertskærm

Han griber i kurven og fanger tilfældigt pakker med henholdsvis et par armygrønne vandrebukser, en nederdel og en jakke, noget parfumeret olieog en engine guard chap, som sikkert er en skærm til en knallert. Dernæst fremdrager han en let forsendelse på 125 gram. Den har ramt den rigtige kurv, men manglen på tyngde øger risikoen for fejlsortering.

»Gør vi det ikke rigtigt, kan det udløse en bøde fra Skat«, siger han.

fakta Toldreglerne Når du som privat køber varer uden for EU, kan varen blive pålagt importgebyr, moms, told og punktafgift. Nogle webshopper har danske navne og dansk tekst, selv om varerne sendes fra f.eks. Kina. Moms: Du skal betale dansk moms, hvis du køber varer for mere end 80 kroner før fragt. Momsen på 25 procent beregnes af pris, fragt og told. Told: Du skal betale told, hvis du køber varer for mere end 1.150 kroner før fragt. Satsen afhænger af varetypen. Tolden beregnes af pris og fragt. Punktafgift: Du skal betale særlige afgifter for spiritus, vin, øl, tobak og parfume, uanset hvor meget du køber. Importgebyr: Fragtselskabet skal beregne punktafgift, moms og told. Det tager nogle fragtselskaber et gebyr for. Hos PostNord er gebyret 160 kroner uanset varens værdi. Gaver: Får du som privatperson tilsendt en gave fra en anden privatperson fra et land uden for EU, skal du betale moms og told, når gaven er mere end 360 kroner værd. Vis mere

Det er angivet, at den lette pakke er en gave. Måske er det forsøg fra sælgers side på at hjælpe modtageren med at undgå skatter og afgifter. I nogle lande betaler modtagere ikke moms af gaver trods betydelig værdi, men den går ikke i det danske system. Selv om gavegrænsen på 360 kroner er større end momsgrænsen på 80 kroner, er det »slet ikke noget, vi kigger på, når forsendelsen kommer fra en erhvervsafsender«.

I betragtning af pakkernes antal forekommer den manuelle betjening møjsommelig, gammeldags og opmærksomhedskrævende, men det kan ikke være anderledes, så længe afsender ikke koder info om værdi ind i den stregkode, som hovedparten faktisk er udstyret med.

Kontorarbejde på gammeldags vis

Tilbage i den første hal går vi op ad en trappe til en slags åben etageø, hvor forsendelser til en værdi over 80 kroner via trillebånd lines op i kø ved skriveborde.

Foto: Finn Frandsen

Her håndteres de endnu en gang manuelt af ansatte, som bevæbnet med lommeregner, kontorartikler og computer taster info om afsender, modtager, vægt, indhold og værdi ind og udskriver momsopkrævninger.

Morten Rosengreen besvarer ikke spørgsmålet om, hvor meget de momspligtige forsendelser fylder i det samlede billede. Han vil ikke sige noget, der giver folk mulighed for at udtale sig positivt eller negativt om Skats kontrolindsats.

Nok sager til 40 årsværk

Han nøjes med at konstatere, at langt de fleste forsendelser ligger under 80-kroners grænsen, men at der er nok over grænsen til at beskæftige, hvad der svarer til 40 årsværk i deklarationsafdelingen.

»En arbejdsgang tager 5-10 minutter, fordi det er en ren manuel proces. Det gør det til en dyr proces for os, og derfor arbejder vi på at få øget international dataudveksling. Teknologien er klar, det kræver blot, at afsender skiver info ind på stregkoderne«, siger han.

Adresser tastes ind, regninger printes ud.

Adresser tastes ind, regninger printes ud.

Rigtig mange vælger ikke at afhente deres forsendelse, når de modtager en momsopkrævning

Processen bliver ekstra dyr af, at »rigtig mange vælger ikke at afhente deres forsendelse, når de modtager en momsopkrævning« – med det resultat, at forsendelsen efter en frist på to uger skal ud af systemet igen. Momspenge skal refunderes, og pakker skal returneres til afsender til en fragttakst, der er dyrere fra Danmark til Kina end den anden vej.

»Mange er utilfredse med importgebyret på 160 kroner, men det dækker kun lige omkostningerne. Det er i hvert fald ikke noget, vi tjener på«.

En moderne pakke-hotel

De beslaglagte pakker opbevares i et toldlager, som består af tre siloer med numre på hylder og pladser – her har den fagre nye verden holdt sit indtog. Systemet er automatiseret, så når kunden har betalt via nettet, frigives ordren maskinelt fra eksempelvis silo 2, hylde 28, plads 17 og køres fluks i produktion, som det hedder på postsprog, når den sendes ud til forbrugeren.

Det er Morten Rosengreens klare indtryk, at danskerne godt ved, at man skal betale moms ved varekøb uden for EU. Personligt synes han, det er dårlig stil at lade være, men man kan ikke tvinge folk eller give dem en bøde for at løbe fra regningen, blandt andet fordi andre kan have bestilt varen i modtagers navn.

Morten Rosengreen køber ikke selv ting i Kina.

Morten Rosengreen køber ikke selv ting i Kina.

Når han aldrig selv har købt varer i asiatiske webshops, er det ikke for at undgå at belaste det postale system, men skepsis i forhold til kvalitet og produktsikkerhed: »Du ved ikke, hvad du får derudefra«, siger han.

E-grænsehandel vil kun vokse

Alligevel tror den ansvarlige for international post i Danmark ikke på, at en hurtig afskaffelse af bagatelgrænsen for moms – som Sverige har besluttet sig for – vil stoppe Wish og AliExpress’ fremmarch. Hans bud er, at store spillere som dem i stigende omfang vil etablere lagre inden for EU’s grænser og automatisere betaling af moms.

De vil stadig være i stand til at have lavere priser end e-handelsvirksomheder i Danmark og andre EU-lande, især hvis de indfortolder varerne i Luxembourg, Holland eller England, hvor momsen er relativt lav, og derfra sender ordrer videre til forbrugere i Danmark, Sverige og andre lande med relativt høj moms.

Det nytter ikke at fokusere på en ting og forvente, at hvis man handler på den – puf – så er verden god igen

Mange elementer er i spil: pris, udvalg, kvalitet, sikkerhed, service, forbrugerrettigheder, lokal loyalitet, satser på fragt, moms og lovgivning.

»Det er et komplekst område, så det nytter ikke at fokusere på en ting og forvente, at hvis man handler på den – puf – så er verden god igen«, vurderer Morten Rosengreen.

Fra butik til net, fra national til international

Rundturen er ved at være slut. På vej ud symboliserer små bokse med breve den kendte forandring fra sneglepost til mail, mens et par paller med sammenfoldede postsække, der skal returneres til Kina, illustrerer nye handelsmønstre: fra fysisk butik til netbutik, fra national til international e-handel.

Retursække til Kina, som hurtigt løber tør for dem.

Retursække til Kina, som hurtigt løber tør for dem.

Engang byttede landene bare sække med hinanden, men omfanget har fået det kinesiske postvæsen til at registrere, hvor mange postsække der sendes ud, så de kan efterlyses ved mangel.

Dansk eksport af kvalitetsvarer

E-grænsehandlen med Kina er dog ikke ensidig. Danmark eksporterer også til kinesiske forbrugere, bl.a. designervarer, babyudstyr og mælkepulver.

»De har ikke tillid til egne produkter og vil rigtig gerne købe kvalitet, så vi sender relativt dyre ting derud og køber en masse billigt hos dem. Sådan er der så stor forskel på folk«, slutter Morten Rosengreen leende.