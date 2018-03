Økonomer: Renten vil stige - men danskerne er rustet Der er ingen grund til panik over, at renten vil stige en smule. Det er kun godt for dansk økonomi, er økonomerne enige om.

Rentestigning er noget, der kan få håret til at rejse sig i nakken på boligejere. Hvad kommer mit lån til at koste? Har jeg det rigtige? Er det begyndelsen på en ny finanskrise?

Men tag det roligt. Danskerne er overordnet set godt rustede til de mindre rentestigninger, der ventes de næste par år. Sådan lyder vurderingen fra økonomerne hos realkreditinstituttet Nykredit med cheføkonom Tore Stramer i spidsen.

»En mindre rentestigning vil faktisk være kærkommen i dansk økonomi for at sikre en stabil udvikling af det opsving, vi oplever nu«, siger han.

Nykredit forudser på linje med andre realkreditinstitutter, at renten vil stige med omkring 0,4 procentpoint over de næste to år.

Det sker på et tidspunkt, hvor danskerne har en historisk høj gæld til banker og realkreditinstitutter – hele 2.300 milliarder kroner. Og nok så vigtigt: 46 procent af lånene har mindre end et år til næste gang, renten skal fastsættes.

Men danskernes adfærd, hvad angår lånesikkerhed, har ændret sig:

Mens kun en tredjedel af boligejerne havde et fastforrentet lån i 2011, er der nu 40 procent, der har valgt at sikre boliglånet med en fast rente.

Og mens 45 procent i 2011 havde lån med en variabel rente på højst et år, er denne andel af de mere risikable lån nu faldet til 27 procent.

Resten har ganske vist også lån med variable renter, men her fastsættes renten for mere end et år ad gangen. Den ændring er med til at sikre danskerne, vurderer økonomerne.

Vi tjener mere

Samtidig med at danskernes gæld er høj, tjener de også mere. Det afspejler sig blandt andet i ’boligbyrden’, boligomkostningernes andel af husstandens indkomst.

»Boligbyrden er i dag betydeligt under gennemsnittet for de seneste 20 år. For ti år siden toppede den med 45 procent, nu er den 28«, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom hos Nykredit.

Med den forventede renteudvikling er der fin plads i indkomsterne, vurderer hun. Selv til en stigning på plus to procentpoint.

I København vil den forventede rentestigning dog betyde, at boligbyrden kommer over gennemsnittet for de seneste 20 år.

»Med en rentestigning på to procentpoint vil boligbyrden isoleret set komme så højt op, at det vil påvirke boligpriserne. De vil nok falde med omkring 15 procent«, siger Mira Lie Nielsen.

Hun understreger, at det skal ses på baggrund af et boligmarked, hvor priserne er steget med 60-80 pct. på få år, og hvor boligejernes formuer er historisk store.

Det betyder dog ikke, at en rentestigning ikke vil kunne mærkes.

»Hvis de globale renter stiger med 1 procentpoint, vil de danske husholdningers renteudgifter stige med cirka 10 milliarder efter et år. Det svarer til 1 procent af husholdningernes disponible beløb«, forklarer Tore Stramer.

»Det er et anseeligt beløb. Boligpriserne vil efter et par år være cirka 7 procent lavere, og beskæftigelsen vil være 20.000 personer lavere. Det vil give ridser i lakken, men det vil stadig være et opsving«, siger Tore Stramer, der dog ikke ønsker sig en rentestigning på 2 eller 3 procentpoint over en kort periode.

»Så har det potentiale til at afspore opsvinget«, siger han.

Sammenligner man med andre perioder, hvor renten er vendt, så har danskerne i dag højere gæld. I forhold til den disponible indkomst udgør gælden 277 procent i Danmark – det højeste niveau i Norden. Alligevel har danskerne den laveste rentefølsomhed – bl.a. på grund af den højere andel rentefaste lån. Desuden har danskerne penge på kontoen.