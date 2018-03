Børne-eksperter: Dæmp konflikterne Godt, at domstolene ensretter, men sørg for at gribe de sårbare skilsmissefamilier, både før og efter dommen falder.

FOR ABONNENTER Egentlig er det jo bedst, hvis stadig flere skilsmissesager bliver afgjort, inden de kommer for en domstol. Men hvis en domstol endelig skal afgøre, hvor et barn skal bo, og hvem der får forældremyndigheden, er det meget positivt, at dommerne nu ensretter den praksis, familierne kan forvente at opleve i by- og landsretterne. Det mener både de børnesagkyndige, der taler barnets sag i retssagerne, og Børns Vilkår. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind