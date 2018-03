Snart skal vi i haven: Søren Ryges ni bedste haveråd

Det er påske, og ud over påskehøjmessen i Herning Kirke er der én ting, der er sikkert: Jeg skal i haven. Hele Danmark skal i haven. Dog med det forbehold (dette er skrevet en uge før påske), at ingen ved, om martsvejret slår en sidste sur kolbøtte og giver frost eller øsende regn i hele påsken.

Under alle omstændigheder vil følgende ske, så snart vejret arter sig nådigt:

1. Jeg vil sprede gødning i haven som det første. Har allerede købt 10 kg NPK af billigste slags, hvilket rækker til mine 5.000 kvadratmeter. Det meste af haven får nemlig aldrig gødning, fordi den klarer sig fint uden. Men rosenbedet med de engelske roser får en pæn slat. Det samme gør den grønne gårdsplads, hvor græsset vokser på stengrund og de 5-6 æbletræer, der er plantet for nogle år siden og gerne må blive store, inden jeg skal på plejehjem. Resten fordeles på de dele af køkkenhaven, hvor der skal sættes kartofler og sås gulerødder, salat, spinat og rødbeder.

Hvis nogen herefter tænker, at NPK jo ikke er økologisk og naturligt og bæredygtigt, så har de ret. NPK er ren og skær næring til planter, der har brug for meget næring for at blive til noget. Koster kun halvt så meget som de organiske specialgødninger og virker lige så godt. Hvis man holdt op med at bruge den slags på verdensplan, ville fødevaremængden falde drastisk, og der ville opstå global hungersnød.

Men jeg køber også altid en masse sække champost, som fordeles i staudebedene i et lag oven på jorden. Det er lige så godt for jorden og planterne, som kagerne er for mig, gøder, pynter og giver liv til træt jord. Regnormene elsker champost.

2. Derefter vil jeg lægge kartofler (husk det: Kartofler plantes ikke, de lægges). Nu har de stået til spiring i soveværelset i en måned og skal ikke vente længere. 4-5 rækker a 12 meter et sted i køkkenhaven, hvor der ikke har været kartofler de seneste 3-4 år. Fræser først, derefter de små huller med spaden og en kartoffel med spirerne opad i hvert hul og så dække med lidt løs jord, hvorpå det 50. kartoffelbed i mit liv er klar til at vokse sit sikre, taknemmelige og uundværlige grønne liv og give os nye kartofler til sankthans. I gamle dage lagde jeg plastik over for at vinde en uge, men den slags pjat er aftaget med alderen.

Resten af køkkenhaven venter jeg med. Jeg rydder op, fjerner vissent fra i fjor, men jeg hverken planter eller sår, før det er blevet så varmt, at de kortstråler og valmuer, der ligger som frø overalt, er begyndt at spire. Så kan jeg nå at fræse dem væk og spare den første omgang hakning og lugning.

Det hører dog med, at jeg i de senere år har ladet dele af køkkenhaven vokse løs, som den vil. De mange selvsåede valmuer er jo en gave og blomstrer allerede til juni. Man kan se dem overalt på økologiske marker og grøftekanter, men de blomstrer lige så smukt i enhver have.

Flere blomster. Køkkenhaven er blevet til blomsterhave. Lige nu er der sort jord, men om tre måneder ser der sådan ud. Rækker af blomster, her er det digitalis og morgenfruer.

Flere blomster. Køkkenhaven er blevet til blomsterhave. Lige nu er der sort jord, men om tre måneder ser der sådan ud. Rækker af blomster, her er det digitalis og morgenfruer.

3. Køkkenhaven er kun en del af min store have, men det sted, jeg bruger mest tid. Af den enkle grund, at det meste er noget, der starter forfra hvert år. At det er her, jeg sår alle mine sommerblomster og planter mine 500 digitalis og 100 georginestiklinger, når de kommer sidst i maj (de får også NPK), og at jeg også i år vil lege med gladiolus, den mest farvestrålende og opulente løgvækst af alle. Sidste år lagde jeg 5.000 – i år nøjes jeg med 4.000, som er bestilt i Holland og skulle ankomme onsdag 28. marts, om fragtmanden vil. Mindre kan naturligvis gøre det, men jeg elsker altså at fråse.

4. Resten af haven er den nemme. Eller den pæne. Den med alle blomsterbedene og birketræerne og en masse græs, som enten bliver klippet eller får lov til at vokse frit. Her rydder jeg også op, selvfølgelig, fjerner vissent fra stauderne og retter græskanterne af med en skarp slebet spade (det ser så pænt og ordentligt ud), og så ikke mere, fordi mine staudebede i øvrigt passer sig selv. Ikke noget med deling og omplantning.

Det er hosta, iris, sølvlys, bregner, høstanemoner, påskeklokker og violfrøstjerner. Alle er stauder, der bare kommer igen år efter år ligesom buske og træer. Og vokser så tæt, at ukrudt ikke har en chance.

5. Bortset fra mit smertensbarn, staudebedet ved terrassen. De 50 kvadratmeter, der er tættest på huset og kan ses fra køkkenvinduet. Her har vi igennem året også plantet lyseblå riddersporer, fruens yndling, hvide løjtnantshjerter, løvefod og andet staude-lækkert, men det er også her, at jeg nu på 10. år kæmper alle haveejeres fortvivlede og idiotiske kamp mod skvalderkålen og snerlerne, det mest hårdnakkede rodukrudt i hele universet. Tre gange har jeg tømt bedet og udryddet stadset med alle tilgængelige, lovlige og ulovlige midler og metoder, og hver gang er det kommet igen.

Derfor vil man i de første forårsdage 2018 kunne se Søren Ryge gå krumbøjet rundt i bedet med en lille graveske og afsøge hver kvadratmeter for de små, lysegrønne spirer af den skvalderkål, der er blevet en besættelse lige dér, selv om de alle andre steder i haven får lov til at vokse og blomstre frit, fordi det er en af de smukkeste ukrudtsplanter, vi har. Fruen er solidarisk.