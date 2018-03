Ryges klumme: Forårets ufornuftige havegaver

Andetsteds i Lørdagsliv skriver jeg om alt det fornuftige, man kan lave i haven nu. Derfor skal denne spalte handle om det ufornuftige, bare en lille smule.

At mine stære er på plads igen. 100-150 styk er landet i elletræerne og omgående gået i gang med at fordele kasserne imellem sig, rydde op i dem, bygge nye reder, slås om magerne, parre sig i tide og utide, for sjov og for alvor, og synge og fløjte hysterisk bagefter.

Stære er sorte, men nej, de er i yngledragt, og hvis de var en bil, hed det metallic. Johs. V. Jensen har beskrevet det præcist: »I glade hære, de funklende stære på Danmarks kyster slog ind«. Fint ord, funkle – bruges alt for lidt.

Jeg glemte alt om kæresten, for skrubtudserne var vågnet

Om en måned lægger de æg, smukt lyseblå, fem i hver kasse. Hvert æg vejer 7,2 gram, og hvis der kommer æg i alle ca. 100 kasser, betyder det, at jeg i maj har 3,6 kg stæreæg på min matrikel, hvilket er en gave.

Og prøv at plukke en erantis, hvilket kan nås endnu. Dens kronblade er gule, ja, men de er også blanke, som malet med lak. For lige under den gule overhud er der et lag hvide celler, der kaster lyset tilbage ligesom sølvbelægningen bag på et spejl. Desuden er kronbladene så fint konstrueret, at de danner et lille hulspejl. Når solens stråler rammer de buede kronblade, kastes de tilbage og koncentreres i i hulspejlets centrum, som er det sted, hvor støvfanget sidder. Dermed bliver der lidt varmere end ellers, og det er altid godt for forplantningen – det ved enhver.

Bogfinken er også begyndt at synge. Hannen er utrættelig og synger den samme tresekunders trille igen og igen. En fuglemand har beregnet, at den gør det 500.000 gange i løbet af sommeren. En anden har fundet ud af, at en bogfinke har 1.400 fjer og dun, røde, brune, gule, grå, hvide, sorte, rosa. En svane har 25.000, hvide alle sammen.

Desuden er det ved denne tid, skrubtudsen vågner. Den har ligget stiv og kold i sin jordhule hele vinteren, men når temperaturen en nat stiger til en magisk grænse, og lugten af sydvestenvind siver ind i dens næsebor, så bøvler den sig besværligt op af jorden og sidder helt stille en stund. Omkring midnat begynder den at kravle, i én og kun én retning, som er det vandhul i nærheden, hvor den kom til verden og vandet året før.

Jeg ved det, fordi jeg har oplevet det. For 50 år siden, da jeg i et anfald af ulykkelig forelskelse lagde mig ud i en skov med min sovepose og sov den forurettedes søvn. Omkring midnat begyndte det at pusle i skovbunden omkring mig, og der blev levende. Jeg glemte alt om kæresten, for skrubtudserne var vågnet og begav sig på vandring.

Intet kan standse dem på deres forårstur, som kan være 100 meter eller 1.000. Hvis de krydser en vej, bliver mange af dem kørt over, selv om de er fredet. Bilisterne mærker intet, og kragerne rydder op næste morgen. Glædelig påske!