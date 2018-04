Ryges brevkasse: Om giftig ingefær og sovende påskeliljer, der ikke vil vågne

FOR ABONNENTER

Ole Andersen: 21. marts besøgte jeg Johannes Larsens museum i Kerteminde. Villaen er omgivet af en dejlig have, men på denne årstid og især efter den seneste tids frost er der meget lidt grønt at finde nogen steder. Derfor undrede det mig at se et flere kvadratmeter stort område med en frodig bladplante, som jeg ikke kender navnet på og aldrig har set andre steder. Når du ser fotoet af planten, vil jeg tro, at du kan sige mig, hvad planten hedder.