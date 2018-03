Skilsmissemor: »Selv om jeg fik ret, var det ikke en sejr« De muligheder for at få rådgivning, som følger med i pakken af nye regler for skilsmisser, ville Charlotte Breinholt gerne have haft, da hun blev skilt for 8 år siden.

FOR ABONNENTER Når man har børn sammen og skal skilles, er der mange ting, to mennesker skal blive enige om. Og ofte er der både bristede drømme og sårede følelser at navigere i samtidigt. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind