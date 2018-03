Forstoppelsesalarm: Her er 10 råd til at undgå mad- og pengespild i påsken I påskeugen bruger vi 24 procent mere på mad end ellers. For 279 millioner kroner ender i skraldespanden.

Påskens mange fridage giver anledning til at samle familie og venner rundt omkring et veldækket bord. Men det giver også et enormt madspild.

Forslag til påskerestemad Rester af lam er velegnet til hjemmelavet shawarma eller biksemad. Karrysild kan holde sig længe, så sørg efter servering for, at resterne kommer hurtigt på køl. Spis sildemadder de næste par dage. Det samme gælder de populære dildsild. Dem kan man også hakke, blande med rødbedecreme og lave en lækker sildesalat. Æg kan bruges til karrysalat. Brød kan opløses i vand og genbruges i ny dej. Knækbrød kan holde sig i en dåse og spises som snack med god dip. Kartofler kan bruges til suppe, som mos i fars, kroketter steget på panden, i brøddej eller i en gammeldags mazarinkage. Kilde: Birgitte Escherich, ambassadør for Stop Spild Af mad og direktør i Kostkompagniet. Vis mere

En beregning fra Landbrug & Fødevarer viser, at vi køber ind for 24 procent mere i påskeugen end i en gennemsnitlig uge, og at påskeugens madspild koster danske husholdninger - og hold nu fast - 279 millioner kroner.

Det svarer til, at cirka en syvendedel af den mad, vi køber, bliver ikke spist.

Ro på, mange butikker er åbne

Gamle vaner og angsten for, at der ikke er nok mad, får os til at købe og lave alt for meget mad op til højtiderne. Det siger Selina Juul, stifter af Stop Spild Af Mad og forkæmper for, at vi nedbringer vores madspild.

Hun ser en fantastisk udvikling i bevidstheden om at undgå madspild, men to problemer viser sig igen og igen.

»For det første hamstrer folk som til en atomkrig, selv om masser af mindre supermarkeder holder åbent i helligdagene«, siger hun.

For det andet bliver der stadig lavet alt for meget mad. Gæsterne må ikke føle, at der mangler noget.

»Det ligger så dybt i folk, at det tager tid at ændre«, siger Selina Juul.

Onsdag lægger op til storindkøb

Ifølge tal fra Nets købte danskerne sidste år ind for 1.780.000 millioner kroner onsdagen inden påske, hvilket var rekord for dagen. Med friske lønudbetalinger ventes beløbet at blive endnu større i år.

Påskeindkøb går traditionelt til mad og drikke. Derfor har Stop Spild af Mad udformet disse råd til en påske uden for meget madspild:

1. Start planlægning i god tid. Sørg for at spise ting fra dit køleskab og din fryser, så der er plads til at gemme påskens madoverskud.

2. Skriv indkøbsliste og læg en plan for rester. En stor del af overskuddet kan gemmes og bruges i nye retter.

3. Køb ikke mad til 12, hvis I er 6 omkring påskebordet. Tilbered som tommelfingerregel kun tre fjerdedele af, hvad du normalt ville. Så har du reduceret dit madspild, inden du begynder. Alle skal nok blive mætte.

4. Prioriter datovarer (nedsat pga. af snarlig udløbsdato). Det er billigere, og du hjælper supermarkedet med at undgå madspild.

5. Styr din indre hamster. Flere mindre supermarkeder har åbent i påsken, så du behøver ikke købe alt i god tid for at være på den sikre side.

6. Kvalitet frem for kvantitet. Køber man dyrere råvarer af bedre kvalitet, er man tilbøjelig til at smide mindre ud.

7. Brug mindre størrelse fade og tallerkner på påskefrokostbordet.

8. Sæt retterne ind i hold. Pak det, der bæres ud, væk, så det kan bruges igen. Det bør ikke stå fremme i mere end 2 timer.

9. Hold de forskellige madvarer i separate skåle og vent til lige før servering med at mikse delene sammen. Så kan du let pakke det ikke anvendte tilbage i køleskabet og bruge det senere.

10. Lad ikke maden stå og svede på påskefrokostbordet i flere timer. Sørg for at resterne hurtigt kommer på køl. Spørg om gæsterne vil have nogle rester med hjem.