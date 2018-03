Skilsmisser: Allerede skilte skal enes om ny økonomi Når den nye aftale om skilsmisser træder i kraft, ændrer økonomien sig for alle fraskilte med børn i deleordninger. Dermed åbner aftalen for et øget konfliktniveau hos fraskilte, vurderer eksperter.

Selv om man i flere år har haft deleordning og aftaler om, hvem der betaler børnehaven, buskort og underbukser, skal fraskilte forældre nu forberede sig på, at starte forfra med de økonomiske diskussioner.

Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) præsenterede i går på vegne af et enigt Folketing et sæt nye regler for skilsmisser. Som en væsentlig forandring kommer børne- og ungeydelsen med de nye regler til automatisk at blive delt mellem forældrene ved fælles forældremyndighed. Hidtil har den kvartalsvise ydelse tilfaldet barnets mor hos samlevende par eller bopælsforælderen for ikke-samlevende.

Men for de flere end en halv million forældre, der allerede har en deleordning, vil de ændrede regler også få betydning. De skal nemlig også til at dele ydelsen, som det fremgår af Skatteminsteriets pressemeddelelse fra tirsdag, hvor der blandt andet står: »I alt får det betydning for ca. 650.000 par, der fremover får delt deres børne- og ungeydelse«.

Bange for at miste ydelsen

Ved præsentationen af den nye aftale, hvis lovtekst først er klar til efteråret, blev der sagt, at der er taget højde for de forældre, der har mest samvær med barnet. Det sikres ved, at hvis en forælder har en samværsafgørelse, får forsørgeren ret til at få hele ydelsen.

Men kun en meget lille andel af skilsmissefamilierne har haft kontakt med myndighederne for at få sådan en afgørelse. Mange har fundet frem til en selv, forklarer vicedirektør Trine Shcaldemose fra Mødrehjælpen, der frygter, at de nye regler vil være grundlag for nye konflikter hos skilte forældre:

»Alle de forældre, hvor det i dag fungerer med for eksempel en 9-5-ordning, og den ene får hele børneydelsen, men så også står for alle udgifter, skal nu til at finde ud af økonomien igen, og usikkerheden skaber bekymring hos mange«, siger hun.

Mødrehjælpen har allerede via sin Facebook-side, telefon- og chattjeneste fået flere henvendelse om, hvad allerede skilte skal gøre, når de nye regler træder i kraft. Om de nu skal til at skændes om penge igen, hvad den nye ordning for eksempel betyder for dem, der har en 12-2-ordning, om man risikerer at miste ydelserne, og om man skal gøre noget aktivt, også selv om man aldrig har haft kontakt med det offentlige før.

Trine Shcaldemose peger på, at det heller ikke endnu er afklaret, hvad der skal ske med de andre ydelser. For eksempel om begge forældres økonomi kommer til at danne grundlag for beregning af friplads, og hvordan fordelingen af regningen til daginstitution bliver.

»Der er boligydelse, som afhænger af barnets bopæl, der nu kan blive delt. Og hvad med betaling af daginstitution - skal den også deles op i to? Der er utroligt mange aspekter, der kan være kilde til konflikt - fortsatte konflikter - også hos par, der ikke er i konflikt i dag«.

Rasmus Kjeldahl er direktør for Børns Vilkår, og han er overrasket over, at den nye ordning også kommer til at gælde for allerede fraskilte:

»Folk har indrettet sig efter de eksisterende regler med huslejer og aftaler om, hvem der står for hvilke udgifter. Det kan komme til at give en hel del uro, hvis det hele skal laves om«, siger han.