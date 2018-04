Der findes langt over 100: Men de fleste kender kun tre deletjenester Airbnb, GoMore og Uber er bredt kendt, men der findes også dele-platforme for hundepasning, printerservice og tatoveringsdesign.

Selv om der findes langt over hundrede deletjenester - der var over 140 på listen, da Erhvervsministeriet sidste år forsøgte at kortlægge de eksisterende - går det relativt trægt med udbredelsen.

En undersøgelse foretaget for Foreningen Dansk Internethandel, FDIH, viser, at 74 procent har kendskab til deletjenester, og det er samme niveau som sidste år. Der er dog udvikling i anvendelsen.

Hver femte brugte en deletjeneste i 2017

2o procent af danskerne anvendte sidste år en deletjeneste i rollen som køber/bruger/låner mod 19 procent i 2016. Som udlejer/udlåner/formidler var 9 procent sidste år aktive mod 6 procent i 2016.

Tallene dækker over store aldersmæssige udsving, idet unge langt oftere bruger deletjenester end ældre. Tre ud af fem unge (18-25 år), som kender til deletjenester, har brugt dem, viser undersøgelsen, der er foretaget blandt 1.200 danskere over 18 år i februar i år.

Topscorerne er udlejningstjenesten Airbnb og samkørselstjenesten GoMore, som henholdsvis 69 og 66 procent kender til. Uber ligger også højt (62 procent), men er faldet efter at være forsvundet fra Danmark. I næste bølge følger Reshopper med genbrugstøj og -ting til børn (16 procent), indkøbstjenesten Vigo (12 procent) samt Drivenow og Letsgo (11 procent).

Regeringen foreslår snart nye regler

En af grundene til den beskedne vækst kan være, at der gælder forskellige regler for beskatning, fordi tjenesterne udfordrer både lovgivning og traditionelle forretningsmodeller. De nuværende regler for udlejning af bolig, samkørsel og udlejning af bil, udførelse af opgaver, salg, bytte og udlejning af ting samt crowdfunding kan ses her.

Men de ændres snart. Regeringen er på trapperne med et udspil, som skal klargøre reglerne for deletjenester i Danmark.

»Hensigten er at skabe vækst gennem deleøkonomi. Udspillet skal gøre det klarere, hvad man må og ikke må. Der er ikke sat dato på, men det bliver inden for overskuelig tid«, oplyser Erhvervsministeriet.

Del hundepasning og printer

Der findes ingen entydig definition, men fælles for tjenesterne er, at man kan låne, købe, bytte, udleje og sælge serviceydelser eller brugte varer til hinanden igennem internetbaserede platforme som eksempelvis apps.

Tjenesterne omhandler både fysiske ting, transport, serviceydelser, plads, penge, viden og data. Man kan få indtryk af forskelligheden på Erhvervsministeriets liste fra januar 2017 ved først at klikke her og derefter på linket, der hedder 'listen over virksomheder med platformsøkonomi (pdf)'.

Den giver et øjebliksbillede og er ikke opdateret, men den er sjov at dykke ned i. Hvor mange er f.eks. klar over, at der er deletjenester for hundepasning, haveredskaber, wi-fi, printerservice, tatoveringsdesign, camping og rengøring?