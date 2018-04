Masser af forslag, ingen handling. Se her, hvad partierne vil gøre for at stramme tobaksloven Politiken har foretaget en politisk rundringning til partiernes sundhedsordførere for at klarlægge deres holdning til 12-punktsforslaget til et nationalt tobaksforlig, som De Samvirkende Købmænd i går præsenterede. Partierne, der ikke fremgår i de enkelte grafiker herunder, er positivt stemt over for forslaget.

Grafik Mads Pedersen Grafik Mads Pedersen