Gid vores børns fantasi længe leve må

Uden undtagelse får jeg våde øjne, når jeg hører børn synge denne sang. Især én sætning, der indrammer barnets sjæl, når det endnu er uvidende om meget af alt det dårlige, der kan ske og sker i verden og livet.

Det er tirsdag morgen og tid til morgensang i atriumgården på min syvårige datters skole. Bagest sidder 20-25 forældre, der har valgt at begynde dagen med at lytte til de lyse børnestemmer, der om lidt vil fylde rummet og derpå forsvinde igen, lige så hurtigt som de dukkede op. På gulvet er placeret A4-ark, så hver klasse fra 0. til 4. ved, hvor de skal stå.

I det fjerne hører jeg børnestemmer flyde sammen i en flimrende tone, hvor det er umuligt at adskille stemmerne fra hinanden. Nu kommer de gående på rad og række ind i rummet og placerer sig som anvist. Forrest 0. klasse, bagest 4.-klasserne. De små børn helt oppe ved korlederen står hånd i hånd og smiler til hinanden, mens nogle drenge nede bagved har svært ved at samle sig om sangen og får en reprimande af deres lærer.

Ingen skal stjæle børnenes fantasi

Første sang er Kim Larsens ’Joanna’, som børnene har sunget så mange gange, at de kan den udenad. »Tag mig ud i den grønne skov, der hvor man kan spire«, lyder det fra de lyse stemmer, og på trækasserne sidder vi voksne med tomme blikke, og jeg er næppe den eneste, der bliver sendt tilbage til min egen barndom. Minder om vådt græs under fødderne, en fodboldkamp i Idrætsparken og en strandtur i sommerheden i 1985 trænger sig på, mens jeg lytter. Dengang var der oceaner af tid. Et skoleår var en evighed. Livet uendeligt langt.

Kort efter bliver teksten fra Sebastians ’Hodja fra Pjort’ sunget ud af måske 200 børnestemmer. De skråler, at Hodja vil se, hvordan hele verden er, men endnu ved børnene ikke, at hele verden ikke kun er eventyrlig, men også fuld af død og ødelæggelse. Det skal de ikke vide endnu, for »ingen skal stjæle fra børnenes fantasi«, som Sebastian synger. Den sætning trækker altid vand hos mig.

Jeg tænker på en besked fra en gammel ven. Det rører ham altid at sidde i garderoben i børnehaven og se ungerne fumle med flyverdragt og bare være en flue på væggen i deres samtaler om de lege, der optager dem. Jeg forstår ham.

Det samme sker under morgensangen. Jeg drømmer om, at de lyse stemmer synger gennem livet uden at møde ondskab og sorg, men jeg ved, at det ikke vil ske. Derfor sidder jeg der og bliver vemodig, når jeg tænker tilbage på barndomsminder uden for tiden. Min datter er syv år, og hendes mor og jeg slår stadig over i engelsk, når vi taler om emner, vi ikke vil putte ind i hendes hoved nu. Det kan tidsnok komme. Om ikke så længe vil hun selv komme og spørge. Inden længe får hun opsnappet historier fra det virkelige liv, hvor hun først vil spørge sig selv, hvorfor mennesker kan opføre sig sådan over for hinanden. Derpå vil hun spørge sine forældre. Jeg håber, at mine svar ikke vil ødelægge hendes fantasi og drøm om det gode i alt.