Stressramte bruger forsikringen til psykologtimer Flere og flere går til psykolog gennem deres sundhedsforsikring, når de rammes af stress. Det giver mening, men skal supleres med andre tiltag, hvis det er jobrelateret, siger ekspert.

Let antændelig, total mangel på overskud og let til tårer. Pia havde svært ved at overskue tilværelsen.

»Det var en ond cirkel, hvor jeg ikke kunne overskue dagligdagen og samtidig havde dårlig samvittighed over ikke at kunne være den rummelige mor, jeg gerne ville være«, siger hun.

Pia bor i Herlev, er 37 år og har kæreste og to børn. Hun arbejder som produktionskoordinator i et filmselskab og har ikke lyst til at hendes efternavn bliver nævnt her. Hun tror ikke, hun har hverken mere krævende børn, kæreste eller job end andre - men Pia var ikke i tvivl om, at det hun oplevede, var stress.

»Jeg formåede at gå på arbejde uden at miste kontrollen, men når jeg så kom hjem til livet med børn, madlavning og tøjvask – samtidig med at telefonen blev ved med at ringe med arbejde, og der var mail, der skulle sendes. Jeg havde svært ved at rumme det - jeg havde svært ved at rumme min datter på tre, der stod og hev i mig«, siger hun.

I stedet for at ringe til sin læge, spurgte Pia bogholderen på sit arbejde, hvem det nu var, de har sundhedsforsikring hos.

»Jeg ringede til dem, og samme dag fik jeg tilkendt fem psykologtimer«, siger hun.

Næsten 2 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Omkring halvdelen har allerede brugt den, og behandling af psykiske lidelser som stress udgør nu hver femte behandling udløst af sundhedsforsikringen . Det viser tal fra en ny Gallup-undersøgelse og Mølholm Forsikring - Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer.

I det offentlige system giver stress ikke adgang til psykologbehandling, men sådan er det ikke, hvis man har en sundhedsforsikring.

»Hvis det handler om arbejdsrelateret stress eller skilsmisse, så behøver vi ikke noget fra lægen for at henvise til psykologhjælp«, siger Simone Jensen, som selv er psykoterapeut hos Mølholm Forsikring og varetager kontakten til de kunder, der ringer ind med psykiske problemer.

»For alt andet vil vi gerne have en lægeerklæring - eller et lægefagligt notat. Det kan bare være nogle linjer, hvor lægen vurderer, at personen vil have godt af psykologhjælp«, siger Simone Jensen, der understreger, at jo værre tilfælde, jo mere vægt bliver der lagt på lægens udsagn.

Gallupundersøgelsen viser, at 17 procent af alle, der har en privat sundhedsforsikring, har været i behandling for psykiske lidelser, hvoraf langt de fleste er stressrelaterede. Mølholms tal viser, at henvisningerne til psykologhjælp er fordoblet på bare 5 år.

Mens flere rammes af stress, er også både arbejdsgivere og forsikringsselskaber ifølge Mølholm interesserede i en tidlig indsats for undgå de omkostningstunge langtidssygemeldinger.

Praktiske løsninger

Pia nåede at få hjælp, før det blev til en sygemeldning. Og hun fik nogle konkrete redskaber ud af sine psykologtimer.

»Helt lavpraktiske ting som at gå ind med ungerne først og så hente flyverdragter og indkøb i bilen bagefter - i stedet for at falde over det hele i indkørslen, mens telefonen ringer«, siger hun.

Hvis hun ikke havde haft en forsikring, ville hun nok selv have betalt psykolog-timerne.

»Jeg var helt bevidst om, at jeg ikke var mig selv det sidste halve år. Men jeg havde nok været længere tid om at tage initiativet«, siger Pia.

For det var ikke nemt at tage sig sammen til at søge hjælp.

»Jeg havde virkelig ikke lyst - jeg magtede ikke at skulle sidde og krænge alt muligt ud overfor en fremmed. Jeg måtte virkelig give mig selv et spark og gøre det for min families skyld«, siger hun.

»Men da jeg først kom i gang, så væltede det ud, jeg græd og græd og fortalte og fortalte«.