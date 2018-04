Sagen forfra: Tre mænd vil overtage magten over landets Brugser - AGF's formand er den ene Danmarks største dagligvarekoncern Coop med blandt andet kæderne Kvickly, Superbrugsen, Fakta og Irma er ejet af medlemmerne. Næste weekend vælger et Landsråd med 124 medlemmer formand for de næste tre år. Landsrådet er sammensat af medlemmerne, og det har fire kandidater at vælge imellem.

Brugsbevægelsen. Coop er en unik størrelse i dansk erhvervsliv, som kan skrive sin historie tilbage til 1866. Koncernen er ejet af de 1,7 millioner medlemmer, som på andelsbasis ejer Coop i fællesskab. Coop er altså en forbrugerejet virksomhed, og forbrugerne vælger også bestyrelsen for Coop og ikke mindst formanden.

Dermed har formanden det øverste ansvar for butikskæderne Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen, Irma, og Fakta – i alt næsten 1.200 butikker.

Dagligvaregiganten er en kompliceret størrelse. Der er for eksempel 345 selvstændig brugsforeninger, som driver en eller flere forretninger, 411 i alt. Resten af butikkerne er direkte ejet af Coop Danmark. Medlemmerne af brugsforeningerne og i butikkerne vælger bestyrelser, som igen sammensætter et landsråd på 124 medlemmer.

Landsrådet er den øverste myndighed, og næste lørdag mødes landsrådet, hvor de vælger en formand blandt fire kandidater. Der er to runder med hemmelig afstemning. I første runde deltager alle fire kandidater, og i anden runde deltager de to kandidater med flest stemmer i første runde.

Kandidaterne. 49-årige Lasse Bolander blev formand for Coop i 2008 og har en fortid som koncernchef i Berlingske. Han sidder i en række bestyrelser og er formand for Spejdersport, Nordjyske Medier og Dagbladet Information. Han er altså det, man kan betegne som ’professionel bestyrelsesmedlem’. I februar blev den 64-årige forretningsmand Lars Fournais præsenteret som modkandidat. Han er blandt andet formand for fodboldklubben AGF. Det er en gruppe af selvstændige brugsforeninger, som har opfundet ham som kandidat. Han rejser i øjeblikket til møder med de 124 medlemmer af Landsrådet, der skal vælge en formand i næste weekend. Her lover han et fokuseret Coop, der vil koncentrere sig om dagligvarehandel. Han får hjælp fra blandt andet en professionel medierådgiver. Den tredje kandidat er Mikkel Irminger Sarbo, som sidder i Coops landsråd i dag, og er fra Vesterbro i København. Seneste har den tidligere chef for Lokale varer i Coop, Christian, Christensen, meldt sig. Han forlod Coop i 2017 for efter eget udsagn at koncentrere sig om sit formandskandidatur.

Formandsvalg. Gennem ti år har Lasse Bolander været formand for bestyrelsen for Coop med 1,7 millioner medlemmer, 1.200 butikker og i omengen af 40.000 ansatte.

I sin formandsperiode har Lasse Bolander sat gang i en række initiativer. For eksempel åbnede Coop Bank i 2013, som koncernen foreløbig har skudt omkring 400 millioner kroner i og først venter overskud i næste år. Blandt andre initiativer er Madcooperativet på Københavns Hovedbanegård, som skulle være udstillingsvindue for Coops madmanifest, der skulle få danskerne til at spise sundere. Senest har Lasse Bolander lanceret en plan om at lave en investeringsforening, hvor de 1,7 millioner medlemmer kan investere deres sparepenge.