Udfordrer vil gennemføre en markant ændring af det Coop, vi kender i dag

Billigere priser til kunderne

De godt 1.100 butikker betaler bidrag til Coop for at få leveret Cirkelkaffe, Änglamark og andre produkter. De er også med i fælles reklamefremstød og får leveret it.

»De bidrag, som Coops butikker bliver belastet med, er meget høje. Det gør det svært for butikkerne at konkurrere. Måden at få bidragene ned på er, at være meget påpasselige med, hvad hovedkontoret bruger penge på. Hver gang man finder et spændende projekt at kaste sig over, så koster det penge«, siger Fournais.

Har kunderne betalt for høje priser?

»Der er ingen tvivl om, at de mange udenomsforretninger har kostet butikskunderne dyrt, så muligheden de enkelte butikker kan have sine egne priser vil bestemt være til stede«.

Den helt store udfordring for landets supermarkeder for tiden er ændrede forbrugsmønstre. Landets restauranter, cafeer, pizzeriaer og andre leverandører af færdigmad har oplevet formidable vækstrater. Siden 2009 er restaurationsbranchen salg vokset med 54 procent - fra 28 til 43 milliarder kroner, viser tal fra Danmarks Statistik, og i hovedstadsområdet er det gået endnu hurtigere.

»Jeg ser gerne, at den enkelte butik får større frihedsgrader, så de kan tage lokale initiativer. I dag har særligt de Coop-ejede butikker ikke lov til at gøre noget som helst uden, at spørge i Albertslund. Det må være umådeligt kedeligt at sidde i bestyrelse i sådan en butik. I den Kvickly i Risskov, hvor jeg kommer, har man som et eksperiment fået lov at bruge 10 procent af overskuddet til lokale initiativer. Den slags vil jeg meget gerne se meget mere af. Jeg kunne godt forestille mig, at man fik lov at beholde en større del af overskuddet«.

Der er en del af de godt 1.100 butikker, som giver underskud, og allerede lukket Faktabutikker og der også varslet lukning af Irma-butikker. Kunderne kan komme til at opleve flere butikslukninger, hvis ikke kursen vendes.

»Hvis butikker er så nødlidende og ligger på steder, hvor man skønner, at de ikke kan komme til at give overskud, er det jo i dag at man er nødt til at lukke butikker«, siger Lars Fournais, der ikke kan give noget antal på nødlidende butikker, men vurderer, at det kan dreje sig om et pænt antal.

»Men det er mit mål at minimere antallet af lukninger«, siger han.

Der er planer om at standardisere udbuddet af vare Coops butikker, men kunderne vil komme til at mærke en større forskellighed fra kæde til kæde, hvis Lars Fournais vinder.

»Kæderne skal have deres egen profil. Det nytter ikke noget, at du har det samme sortiment i Superbrugsen som i Lokalbrugsen og i Irma og Kvickly. Og slet ikke i Fakta, som er en discountbutik og skal konkurrere med de andre discountkæder. Der skal være en naturlig konkurrence mellem kæderne, ellers er der ingen grund at have forskellige brands«.