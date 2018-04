Kandidaterne: De her fire slås om magten i brugsbevægelsen Tre mand vil gerne overtage formandssædet fra Lasse Bolander i dagligvaregiganten Coop

Det er helt unik i dansk erhvervsliv, når detailhandelskæmpen Coop på lørdag vælger formand for bestyrelsen. Koncernen er ejet af de 1,7 millioner medlemmer, som på andelsbasis ejer Coop i fællesskab. Coop er altså en forbrugerejet virksomhed, og forbrugerne vælger også bestyrelsen for Coop og ikke mindst formanden.

Formanden det øverste ansvar for butikskæderne Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen, Irma, og Fakta – i alt næsten 1.200 butikker, omkring 40.000 ansatte og en omsætning på 45 milliarder kroner, så det er en af de tunge poster i danske erhvervsliv, som der er kamp om på lørdag, når landsrådet mødes.

Men det er endnu er endnu mere kompliceret. Der er for eksempel 345 selvstændig brugsforeninger, som driver en eller flere forretninger, 411 i alt. Resten af butikkerne er direkte ejet af Coop Danmark. Medlemmerne af brugsforeningerne og i butikkerne vælger bestyrelser, som igen sammensætter et landsråd på 124 medlemmer.

Landsrådet er den øverste myndighed, som på lørdag mødes for at vælge formand. Valget står mellem fire kandidater. Der er to runder med hemmelig afstemning. I første runde deltager alle fire kandidater, og i anden runde deltager de to kandidater med flest stemmer i første runde. Formanden bliver valgt for en treårig periode

Lars Fournais

Han er baglandets kandidat, de selvstændige brugsforeninger, som synes, at der bruges for mange kræfter på andet end detailhandel i Coop. Der bruges for Den 64-årige aarhusianer er blandt andet formand for fodboldklubben AGF og har en fortid som direktør i pumpevirksomheden Grundfos.

Lasse Bolander

49-årige Lasse Bolander har siddet i ti år som formand. og kunne torsdag præsenterer en fordobling af overskuddet. Der er taget masser af initiativer i hans formandsperiode. I 2013 åbnede eksempelvis Coop Bank, som dog endnu ikke givet overskud. kritikere mener, at han været ufokuseret i sin ledelse.

Christian Christensen

Indtil efteråret 2017 var 52-årige Christian Christensen chef for lokale varer i Coop, men valgte ifølge ham selv at stoppe for at koncentrere sig om sit kandidatur til formandsposten. Han har præsenteret et 16 sider langt program for, hvad han vil med Coop i de kommende tre år.

Mikkel Irminger Sarbo

Han er med sine 42 år den yngste kandidat. Han bor på Vesterbro. og er bagmand for Hallernes Smørrebrød, Tante T og Fleisch. Stillede i 2013 op til kommunalvalget for Radikale Venstre, men blev med 629 stemmer ikke valgt ind. Var i 2015 nomineret som Årets Københavner i Politikens konkurrence.