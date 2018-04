Christian Christensen: »Coop spreder sig over for meget lige nu« Fire mand slås om magten i Coop. Den 52-årige formandskandidat Christian Christensen mener, at Coop skal blomstre som andelsforening, hvis den skal overleve.

Christian Christensen overraskede de fleste, da han to dage før deadline annoncerede sit kandidatur til formandsposten i Coop. Han forlod sidste år posten som chef for lokale varer, ifølge ham selv for at forberede sig til kampen om formandsposten.

Valgkamp i Coop Sådan vælges formanden Coop er ejet af de 1,7 millioner medlemmer, som på andelsbasis ejer Coop i fællesskab. Coop er altså en forbrugerejet virksomhed, og forbrugerne vælger også bestyrelsen for Coop og ikke mindst formanden. Formanden har det øverste ansvar for butikskæderne Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen, Irma, og Fakta – i alt næsten 1.200 butikker, omkring 40.000 ansatte og en omsætning på 45 milliarder kroner, så det er en af de tunge poster i dansk erhvervsliv, som der er kamp om på lørdag, når landsrådet mødes. Men det er endnu mere kompliceret. Der er for eksempel 345 selvstændige brugsforeninger, som driver en eller flere forretninger, 411 i alt. Resten af butikkerne er direkte ejet af Coop Danmark. Medlemmerne af brugsforeningerne og i butikkerne vælger bestyrelser, som igen sammensætter et landsråd på 124 medlemmer. Landsrådet er den øverste myndighed, som på lørdag mødes for at vælge formand. Valget står mellem fire kandidater. Der er to runder med hemmelig afstemning. I første runde deltager alle fire kandidater, og i anden runde deltager de to kandidater med flest stemmer i første runde. Formanden bliver valgt for en treårig periode Vis mere

Hans valgprogram er 16 sider langt, og han bruger flittigt Facebook til at fortælle om sine visioner. Det vigtigste er, at Coop som andelsforening bliver moderniseret.

»Hvis jeg bliver valgt, kommer vi til at se en revitalisering af andelsbevægelsen. Vi kommer til at se et Coop, der er meget tættere på lokalsamfundet, et Coop som er meget mere engageret i lokal udvikling, og et Coop, der har mere nerve og liv, end det har i dag«, siger Christian Christensen, der på lørdag skal kæmpe mod den nuværende formand Lasse Bolander, Lars Fournais og Mikkel Irminger Sarbo om formandsposten.

Konkret skal forbrugerne inddrages mere i den forening, de er medlemmer af.

»Vi skal engagere vores medlemmer, vi har mange tusinde frivillige landet over, der for eksempel kan hjælpe ældre med at handle. Vi skal gøre det mere interessant for børn at komme i vores butikker. Man skal ikke gå mange ture i Kvickly fredag eftermiddag for at opdage, at det et tortursted for børn. Vi skal have et lokalt sortiment, som er tilpasset det kundegrundlag, der er i butikken«, siger han.

For meget gæld

Coop fordoblede sit overskud i 2017, men Christian Christensen er ikke imponeret over foreningen, der er »forgældet til op over skorstenen«. Det tyder på, at konkurrenten Dansk Supermarked overhaler dem som landets største detailvirksomhed i år. Derfor er brugerinddragelsen essentiel:

»Coop har kun én mulighed, og det er at aktivere sine 1,7 millioner medlemmer. Hvis ikke vi gør det, skal vi sælge Coop til en kapitalfond i løbet af ganske få år«, siger han.

Et kritikpunkt af den nuværende formand, Lasse Bolander, er, at Coop spreder sig over for meget. De har blandt andet en bank, en investeringsfond, et kafferisteri i Afrika, og så sælger de møbler.

Christian Christensen mener ikke, at Coop kun skal fokusere på detailhandel. Men samtidig er den nuværende model heller ikke holdbar.

»Coop spreder sig over for meget lige nu, men jeg mener ikke, vi skal skære noget fra. Man kan ikke være specialister på så mange områder, men hvis vi begynder at dele opgaverne ud til professionelle bestyrelser, kan vi skabe et helt nyt Coop, som er meget mere relevant for danskerne, og det går jeg til valg på«.