Mikkel Irminger Sarbo: Medlemmernes viden og kompetencer skal bruges Coop skal udfylde de huller, der er i markedet, hvad end det er dagligvarer, benzin, bank eller møbler. Og så skal medlemmerne inddrages, når der skal tages beslutninger, mener formandskandidat Mikkel Irminger Sarbo.

42-årige Mikkel Irminger Sarbo er valgets yngste kandidat, men han mangler ikke erfaring. Udover at stå bag de succesrige madfirmaer Hallernes Smørrebrød, Fleisch og Tante T, er han medlem af Landsrådet i Coop og stillede op til kommunalvalget i 2013 for Radikale Venstre.

Valgkamp i Coop Sådan vælges formanden Coop er ejet af de 1,7 millioner medlemmer, som på andelsbasis ejer Coop i fællesskab. Coop er altså en forbrugerejet virksomhed, og forbrugerne vælger også bestyrelsen for Coop og ikke mindst formanden. Formanden har det øverste ansvar for butikskæderne Kvickly, Superbrugsen, Dagli'Brugsen, Irma, og Fakta – i alt næsten 1.200 butikker, omkring 40.000 ansatte og en omsætning på 45 milliarder kroner, så det er en af de tunge poster i dansk erhvervsliv, som der er kamp om på lørdag, når landsrådet mødes. Men det er endnu mere kompliceret. Der er for eksempel 345 selvstændige brugsforeninger, som driver en eller flere forretninger, 411 i alt. Resten af butikkerne er direkte ejet af Coop Danmark. Medlemmerne af brugsforeningerne og i butikkerne vælger bestyrelser, som igen sammensætter et landsråd på 124 medlemmer. Landsrådet er den øverste myndighed, som på lørdag mødes for at vælge formand. Valget står mellem fire kandidater. Der er to runder med hemmelig afstemning. I første runde deltager alle fire kandidater, og i anden runde deltager de to kandidater med flest stemmer i første runde. Formanden bliver valgt for en treårig periode Vis mere

Han mener ikke, at andelstanken fylder nok i Coop, og det vil han lave om på som formand. Blandt andet ved at bruge medlemmerne, når der skal løses problemer og tages initiativer i den forening, de er en del af.

»Hver gang, noget skal besluttes, går vi ud og betaler flere tusind kroner i timen for at en konsulent kommer ind og bidrager med viden og kompetence, som vores medlemmer allerede har i forvejen. Når vi ikke har en særlig stor kapitalbase eller en fond i ryggen, er det dumt, at vi bliver ved med at betale for at skaffe information eller få løst opgaver, som vi har medlemmer, der gerne vil være med til at løse«, siger han.

Vi skal mere end dagligvarer

Mens hans modkandidat Lars Fournais går til valgkamp på, at Coop skal fokusere på detailhandel og ikke på nuværende koncepter så som en bank, benzin og møbelsalg, mener Mikkel Irminger Sarbo, at de skal favne så bredt som muligt, så længe det giver mening.

»Jeg synes ikke, vores raison d’etre blot er at handle med dagligvarer, det er også at hjælpe danskerne de steder, hvor der er disharmonier i markedet. Kan vi gøre noget for danskerne, som det kommercielle marked ikke kan længere, og kan vi gøre det kompetent, så synes jeg, vi skal gøre det. Vores problem er, at vi ikke har vores medlemmer inde over de indsatser«, siger han.

Derudover vil han arbejde for, at tiltag som Madmanifestet forbliver en del af Coop, da det indkapsler det, som foreningen står for.

»Hjemme hos os får vi måltidskassen fra Coop. Den giver os opskrifter, og vi laver måltidet sammen, og det giver lyst til at spise måltidet sammen. Vi har fået genindført familiemåltidet og skabt det fællesskab, som Coop bygger på. Jeg mener ikke, vi skal bestemme, om danskerne skal leve sundere. Men jeg oplever danskere, der gerne vil have inspiration til, hvordan man kan træffe nogle sundere valg. Og det mener jeg, vi skal hjælpe dem med«.