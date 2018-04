Landsrådet er den øverste myndighed , som på lørdag mødes for at vælge formand. Valget står mellem fire kandidater. Der er to runder med hemmelig afstemning. I første runde deltager alle fire kandidater, og i anden runde deltager de to kandidater med flest stemmer i første runde. Formanden bliver valgt for en treårig periode

Men det er endnu mere kompliceret . Der er for eksempel 345 selvstændige brugsforeninger, som driver en eller flere forretninger, 411 i alt. Resten af butikkerne er direkte ejet af Coop Danmark. Medlemmerne af brugsforeningerne og i butikkerne vælger bestyrelser, som igen sammensætter et landsråd på 124 medlemmer.

Formand for Coop slår tilbage mod kritikere: »Brugsbevægelsen er i god gænge« Bestyrelsesformand Lasse Bolander er under anklage for at lade Coop brede sig over alt for meget – bank, investeringsforening, projekter i Afrika og Kina. Coop er mere end blot en forretning, skyder formanden igen.