Online billetbørs anmeldt for stressende markedsføring

Når danskerne køber billetter til koncerter eller sportsarrangementer på hjemmesiden viagogo.dk, får de indtrykket, at der kun er få og dyre billetter tilbage.

Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet, men derimod selskabet, der bevidst vildleder forbrugerne med sin markedsføring, mener Forbrugerrådet Tænk.

Derfor har organisationen nu anmeldt selskabet til Forbrugerombudsmanden, oplyser Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

»De fremstår som den officielle udbyder af billetter til de her events, og de går også ind via deres markedsføring og stresser forbrugerne til at gøre et hurtigt og alt for dyrt køb«, siger hun.

Ulovlige billetbørser som viagogo.dk er ifølge Anja Philip et stort problem. Her sælges billetter til overpriser, hvilket er ulovligt i Danmark.

»Vi bliver ved med at få henvendelser i Forbrugerrådet Tænk fra frustrerede forbrugere, som er blevet snydt. Spillestederne og udbyderne af de her events rapporterer også, at de står med mange frustrerede forbrugere med falske billetter«, siger hun.

Det har fået Forbrugerrådet Tænk og flere end 100 koncertsteder og officielle billetudbyder til at sende et brev til Justits-, Erhvervs- og Kulturministeren.

De skal nemlig ind i kampen, mener Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

»Det bryder med dansk lovgivning, når man sælger en billet til overpris, og man må selvfølgelig heller ikke sælge falske billetter, som vi også ser«.

»Nu håber vi, at ministrene vil gøre noget ved problemet og skabe et grundlag for, at vi kan få lukket ned for denne her adfærd«, siger hun.

Viagogo er flere gange blevet politianmeldt af festivaler og billetbureauer, og problemet har også været et tema i retsudvalget på Christiansborg.

Det har dog vist sig svært at gøre noget ved selskabet, der er grundlagt i Storbritannien, men registreret i Schweiz.

Viagogo er ikke en officiel billetudbyder, men en billetbørs, hvor private kan sætte billetter til salg til sports- og musikarrangementer.

Derfor sælges billetterne ofte til overpris, hvilket er ulovligt i Danmark.

Viagogo er ikke vendte tilbage på Ritzaus mailhenvendelse om et interview.

