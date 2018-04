Kundernes højlydte protester får helt ekstraordinært Coop til at droppe lukning af lille, lokal Irma »Jeg går ikke specielt meget op i Coop, jeg vil bare gerne beholde min lokale Irma«, siger en af dem, som råbte op.

Miraklet i Valby ligger mellem en kiosk og en tæppebutik på et trafikeret strøg nær Ring 2. Der er intet storbysmart over den 59 år gamle butik med slidt blåternet facade, som sammen med 10 andre Irma-butikker skulle lukke, fordi de ikke er rentable og ikke passer ind i den ny strategi ’Det urbane Irma’, lød meldingen fra Coop den sidste dag i februar.

Indkøbsoplevelsen bæres i særdeleshed af personalet. Man bliver hilst på, når man kommer ind

»Jeg blev bare så ked af det. Jeg går ikke specielt op i Coop, jeg vil bare gerne beholde min lokale Irma. De har nogle varer, jeg ikke kan få andre steder, men indkøbsoplevelsen bæres i særdeleshed af personalet. Man bliver hilst på, når man kommer ind. Børnene får frugt, og de lytter til éns ønsker om særlige varer«, siger socialrådgiver Katja Hoffmann Barfod.

Hun blev hvirvlet ind i den protestbevægelse, der spontant rejste sig og skriver sig ind i historien, fordi gravøl i fredags til alles overraskelse blev erstattet af champagne.

»Det er usædvanligt, at det er lykkedes kunderne at få os til at omgøre en beslutning. Ikke mindst, fordi det er sket i en storby, hvor vi ikke normalt oplever et sådant fællesskab«, siger Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen.

I løbet af de seneste 10 år, hvor der netto er lukket cirka 40 Coop-butikker, kan han kun mindes et enkelt eller to eksempler på, at en butik har fået en ekstraordinær chance på denne måde, og der har det været i et lokalområde, hvor det har handlet om byens sidste butik.

Butikkens livskraft vurderes om et halvt år

Derfor er det et lille mirakel, at ekstra indkaldte medarbejdere er i fuld gang med at fylde varer på hylderne i det 158 kvadratmeter lille butikslokale, da Politiken kommer på besøg og mødes af et skilt, hvor der står ’Kære kunder, butikken lukker ikke’. Foreløbig får den en chance på et halvt år til at vende underskud til overskud.

»Det er så dejligt«, siger Britt Petersen uopfordret på vej ind for at hente noget vin, hun har bestilt.

Vin, kød og saucer er varer, hun helst køber i Irma, og for at øge omsætningen vil hun fremover også købe mere grønt.

»Jeg var grædefærdig. Vi er mange faste kunder, som kommer her, fordi det er den der intime købmandsbutik med et fantastisk personale. Man får altid en lille snak, og de ansatte er uanset travlhed enormt hjælpsomme, når de ældre kommer«, uddyber Britt Petersen, der er Coop-medlem, fast kunde og protestunderskriver.

Ja tak til andelstanken

At den lille Irma på Roskildevej i Valby er en del af andelsbevægelsen, har ingen særlig betydning for hende. Andre kunder fremhæver også primært personalet, stemningen og muligheden for at få særlige varer af god kvalitet i Irma-kæden.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Ralf har arbejdet i Irma i årtier og husker også truslen om lukning af hele kæden i 1993.

Men bag den konkrete oplevelse har forretningsmodel og værdier alligevel noget at sige, som kobler hverdagen sammen med lørdagens formandsvalg i Coop.

»Gu kan jeg da lide andelstanken. Problemet er, at jeg ikke har følt, jeg var en del af den«, siger Katja Hoffmann Barfod, der sammen med Jacob Lefévre og Karen Dyhr Pedersen har haft nogle travle uger som administratorer i facebookgruppen ’Vores Irma! Roskildevej 148, 2500 Valby’.