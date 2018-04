Coop-formand kritieres for mange bestyrelsesposter Lasse Bolander har otte bestyrelsesposter i den andelsejede koncern. Topstyring, lyder beskydningen fra konkurrenter. Coop-formanden afviser kritikken.

Lasse Bolander sidder på en perlerække af fornemme bestyrelsesposter i Coop. Udover at være formand for ejerselskabet Coop amba og driftsselskabet Coop Danmark, er han blandt andet formand for Coop Bank og ulandsfirmaet Coop Africa Holding.

I alt har han otte formandsposter, og det møder kritik fra de øvrige kandidater i den tilspidsede kamp inden lørdagens formandsvalg.

Det er bestemt heller ikke almindeligt, at én mand fylder så meget i en koncern, fortæller professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, Anders Drejer.

»Det er ikke klogt, medmindre man gerne vil have, at han skal bestemme det hele, og det er ikke nødvendigvis nogen god idé. Derudover er det en stor arbejdsbelastning. Inden for corporate governance siger man, at man i virkeligheden kun bør have en formandspost og højst fire menige poster, mens Bolander har otte. Det er i strid med god ledelsesskik«, fortæller Anders Drejer.

Topstyring og magt

Lørdag den 14. april mødes Coops Landsråd for at stemme om, hvem der skal være formand i Coop de næste tre år. Lasse Bolander har siden 2008 haft topposten andelskoncernen Coop med 1,7 millioner medlemmer og 40.000 ansatte.

Flere af Bolanders tre modkandidater kritiserer antallet af formandsposter. Blandt dem er Christian Christensen, der indtil sidste år var chef for Lokale Varer i Coop. Han mener, at Bolander har skabt topstyring i Coop.

»Han har alt for mange bestyrelsesposter. Jeg synes, formandens opgave er at holde trådene sammen i familien. Det skal ikke være én, der sidder og akkumulerer magt oppe i toppen. Fem mennesker sidder på 33 ud af 96 bestyrelsesposter. Hvis ikke det er topstyring, ved jeg ikke, hvad det er«, udtaler Christian Christensen.

En anden formandskandidat, Mikkel Irminger Sarbo, der i forvejen sidder i Coops Landsråd, mener, at formandsposterne giver Bolander for meget magt.

»Han er sin egen kontrollant. Jeg mener ikke, at én person kan have de rette kompetencer til at være den optimale bestyrelsesleder for så mange og så forskelligartede aktiviteter. Konsekvensen er, at vi mister markedsandele«, siger Mikkel Irminger Sarbo og uddyber:

»Hvis man har nogle særlige kompetencer inden for bankdrift, så er man nok en bedre formand for en bank. Hvis man har særlige kompetencer inden for at drive produktion i ulande, er man nok en bedre formand for et produktionsselskab i et uland. Jeg tror ikke på, at man kan finde den optimale til både at være formand for et reklamebureau, for produktion i et uland, for et detailhandelselskab, for et andelsselskab og så videre«, siger han.

En skidt forretning

Berlingske berettede torsdag, at Lasse Bolander ifølge flere kritikere, herunder andre formandskandidater, har sløret og tilbageholdt Coops regnskab for 2017. Det har stået skidt til med regnskabet i Coop de seneste par år. Ifølge Anders Drejer fra Aalborg Universitet har Lasse Bolanders udvidelse af Coop med bank, benzin og reklamebureau, med ham selv i spidsen, ikke været en god forretning.

»Der er ikke meget, der tyder på, at det er godt, at Lasse Bolander besidder så mange bestyrelsesposter. Coops resultater har ladet meget tilbage og ønske, blandt andet fordi, man ikke har kunnet finde ud af, om man skal være forening eller forretning. Man kan have sympati for mange af de ting, han gør, men det kan ikke ses på bundlinjen«, siger han.

Selv afviser Lasse Bolander kritikken.