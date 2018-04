Klarlunds brevkasse: Gulerødder som snacks

FOR ABONNENTER

Mathias:Vi har et par halvstore børn, der har behov for at snacke efter skoletid, og det skal gå hurtigt. Heldigvis er de glade for grøntsager, så vi har altid skrællede gulerødder stående i vand i køleskabet. Vi skræller to kilo ad gangen og skifter vandet både morgen og aften. Gulerødderne anvendes også til madlavning, så de holder som regel tre-fire dage.