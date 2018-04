Kassetjek: Hak, hak, hak. Slankekassen har spærret mig inde i mit køkken

FOR ABONNENTER

Palmesøndagmorgen tårner flamingo- og trækasser sig op i øjenhøjde, da jeg åbner min hoveddør. I de tidlige morgentimer har vognmanden fra Aarstiderne været forbi og efterladt sin last på min dørmåtte: samtlige ingredienser til en lille uges slankekur, som min mand og jeg vil spise os igennem for at se, om det er nemt at tabe sig i vægt, når alt er tilrettelagt for os.