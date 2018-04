Var med til at demonstrere som barn: »Jeg elsker min mor, men ikke hendes løn«

Da jeg som 26-årig i april 2002 tiltrådte mit første job som uddannet journalist, stod der samme beløb på min første lønseddel, som der gjorde på min mors. Hun var 56 og havde allerede i den alder været på slutløn i sit arbejdsliv som sygeplejerske i mange år. Vores uddannelser er nogenlunde lige lange.

Sundhedspersonale deler i disse uger opslag på sociale medier, hvor de beskriver deres egen arbejdsdag i anledning af den varslede strejke og lockout af et historisk antal offentligt ansatte i hele landet. Overlæger siger op, yngre læger rejser til udlandet eller tager vagter på privatklinikkerne. Sosu’er og sygeplejersker forklarer, hvordan et umenneskeligt arbejdspres og en alt for lav løn får dem til at opgive deres fag, selv om de er nyuddannede. »Kære Sofie Løhde«, siger de samstemmende. »Du aner ikke, hvordan vores arbejdsvilkår er«.

Allerede dengang lå der patienter på gangene. ’Jeg elsker min mor, men ikke hendes løn’, lød slagordet på min egen kasket.

Det ved jeg godt. Jeg har været med min mor på arbejde mange gange, når hun havde lørdagsvagt, og min far tilbragte nat efter nat på hovedstadens vagtværelser gennem hele min barndom. Jeg har gået gangene tynde med portørerne, jeg har stemplet blokke og skrevet journaler hos sekretærerne, og jeg har vasket gulve på behandlingsstuerne sammen med rengøringsassistenterne. Som voksen har jeg fulgt med fra sidelinjen.

Allerede dengang løb de stærkt, men deres arbejdsvilkår er kun blevet forringet, selv om de har forsøgt at tage kampen undervejs.

Gang på gang har min mor og hendes kolleger smidt de hvide uniformer og trukket protest-T-shirts over hovedet. Med min mor i hånden eller på min fars skuldre er jeg marcheret med. ’Københavns Kommune – Stop Overbelægninger’, stod der på en af de tidligste badges, jeg kan huske. Allerede dengang lå der patienter på gangene. ’Jeg elsker min mor, men ikke hendes løn’, lød slagordet på min egen kasket. Vi råbte. Med hævede næver gennem byen til Christiansborg og med truende gloser af mændene inde i vores sort-hvid-fjernsyn.

Lige lidt har det hjulpet. Regionerne og dengang HS og Amterne trak oftest en fuckfinger op af forhandlingstasken og bad dem gå tilbage og passe deres arbejde. Og det gør de så hver gang. Fordi min mor og hendes ligesindede har en uhørt stor ansvarsfølelse for noget, som de gennem årene har fået mindre og mindre indflydelse på.

De går tilbage på hospitalsgangene. Hvor de slider træskosålerne tynde og deres privatøkonomi i laser på at tanke strejkekasserne op, så de er klar igen til næste gang. Pædagogerne gør det samme. Og lærerne. Og plejehjemspersonalet. Og ...

Min mor har efter et langt arbejdsliv omsider sat sig ned og smækket benene op. Nu er det min mand, min bror og min svigerinde, der hver morgen trækker i de hvide kittler, logger ind i Sundhedsplatformen og springer den betalte frokostpause over til en – i sammenligning med det private og udlandet – beskeden løn. Fordi de mener, arbejdet med vores sundhed er vigtigt.

»Mor, din arbejdsmoral har hele mit liv tjent som et lysende eksempel til efterfølgelse for alle os andre«, sagde jeg i min tale til hendes afskedsreception efter over 40 års tro tjeneste på hovedstadens hospitaler.

Alligevel gik min mor på pension fra en løn, som kun akkurat kunne brødføde hende selv og mig i min opvækst.

Det skal kunne betale sig at arbejde, lyder mantraet ofte og fra mange. Så er det mon nu, vi omsider vil betale dem for deres hårde arbejde for vores fællesskab?