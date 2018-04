Panelet: Kvinder melder sig for alvor ind i pensionskampen Forskellen på mænd og kvinders pensions-opsparing ventes at falde i de kommende år. Kvinderne har fået øjnene op for, at opsparing til alderdommen har afgørende betydning, skriver forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA Pension.

Klummer som denne, der handler om pension, har traditionelt appelleret mest til den mandlige læserskare. For historisk har mænd været mere interesserede end kvinder i finansielle forhold som pension og investeringer. Men der er en god chance for, at læserne af dagens klumme har en mere ligelig kønsmæssig fordeling. Interessen for pension er nemlig stærkt stigende blandt kvinderne, som i den grad er ved at komme ind i pensionskampen.

Kvinders økonomiske interesse har tidligere ofte været orienteret mod husholdningsøkonomien – indkøb, regninger og den slags. For 10 år siden så vi dog, hvordan kvinder begyndte at udvise større interesse for realkreditområdet. Og nu ser turen ud til at være kommet til pension.

Alene i PFA er antallet af kvindelige kunder, der logger på selskabets hjemmeside for at tjekke pensionsordningen, steget med 57 pct. fra 2016 til 2017. Blandt mændene har der været en stigning på 39 pct. i samme periode.

Kønsforskelle jævnes ud

Den øgede interesse hænger bl.a. sammen med væksten i kvindernes pensionsopsparing. Og også her haler de ind på mændene. I 2010 var mandlige kunders pensionsopsparing i PFA i gennemsnit 43 pct. større end kvindernes. I 2017 var forskellen faldet til 35 pct.

Vi forventer, at forskellen på mænds og kvinders opsparing, som primært skyldes lønforskelle, vil falde yderligere i de kommende årtier. For den øgede pensionsinteresse blandt kvinder må alt andet lige fremover forventes også at afspejle sig i flere frivillige pensionsindbetalinger blandt kvinderne, hvilket historisk har været mest udbredt blandt mændene.

Pension er med andre ord gået fra at være meget mandsdomineret til, at kønnene nærmer sig hinanden. Den udvikling er meget glædelig. For i en moderne verden, hvor alle har egen uddannelse og økonomi, har man også brug for en tilstrækkelig pensionsopsparing. Det giver frihed og uafhængighed og vil betyde, at kvinder bliver bedre stillet som pensionister.

Undgå faldgruber

Men det kræver en vedvarende indsats fra kvinderne at fastholde den gode udvikling. At holde fast på, at opsparing og investering er emner, man vil interessere sig for og dermed lære. Også selv om det kan være lidt svært til at begynde med.

For især fortsatte lønforskelle vil betyde, at kvinder også fremover generelt vil spare mindre op end mænd. Det er her især bemærkelsesværdigt, at mænds løn i gennemsnit stiger, når de danner par, i modsætning til kvindernes. Det indikerer en fortsat kultur, hvor kvinder tager større ansvar for arbejdet i hjemmet og som konsekvens gør mindre karriere.

Samtidig lever kvinder længere og trækker sig også tidligere fra arbejdsmarkedet. De forhold indebærer, at kvinders typisk mindre pensionsopsparing skal række i flere år end mændenes – med øget risiko for, at den løber tør som følge.

Det betyder også, at mange kvinder risikerer at blive afhængige af deres mands pensionsopsparing. Og hvis manden af den ene eller anden grund pludselig ikke er der mere, kan det koste dyrt. F.eks. hvis man bliver skilt. For pensionsopsparing er personlig, så ved skilsmisse tager parterne i udgangspunktet hver sin opsparing med sig. Den part, typisk kvinden, som sparer mindre op, risikerer derfor at stå tilbage med en meget mindre pension.

Så kvinderne har derfor god grund til at holde sig inde i pensionskampen, så de sikrer, at der er styr på egen – og eventuel ægtefælles – ordning og herunder, at de i god tid får den tilpasset, så de styrer uden om faldgruberne. Det er heldigvis muligt med forholdsvis få enkle justeringer at sikre sig mod det meste. Og her er der hjælp at hente hos f.eks. ens pensionsselskab, hvis det skulle blive nødvendigt.