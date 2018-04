Vi kører elbil: Det går glimrende, indtil vi skal lade

Foto: Nissan Føreren skal holde øje med to ting: Rækkevidden (t.v.) og hastigheden

Føreren skal holde øje med to ting: Rækkevidden (t.v.) og hastigheden Foto: Nissan

Nissan har udviklet en særlig funktion i speederpedalen: E-pedal. Hvis man slår den til, har man en så kraftig motorbremse, at man kan køre gennem storbyen uden at bruge bremsepedalen en eneste gang. Det kræver lidt tilvænning at opnå en glidende kørsel, men med lidt træning kan man få bilen til at stoppe helt op i en glidende bevægelse uden at man har rørt bremsepedalen. Og bare rolig: Stoplyset tænder, når man bremser bilen ved hjælp af E-pedal, som er standard i alle udgaver af Nissan Leaf.

Her har vi fat i topmodellen Tekna til 308.000 kroner. Den har lækkeriet som radarstyret fartpilot, der selv holder afstand til forankørende, en vejbaneassistent, der hjjæper til med at holde bilen inden for de hvide vejstriber – og det system fungerer perfekt uden generende rykken i rattet. Desuden finder vi et stort Bose-lydanlæg, varme i sæde og rat m.m. Billigste version af Nissan Leaf koster 268.000 kroner, og her vil man lede forgæves efter en del af de luksusprægede detaljer, som findes i Tekna-versionen.

Andre producenter af elbiler ser ud til at have luret Nissans kneb med at give en ladestander med i købet. BMW giver en ladestander og tre års forbrug af strøm ved køb af elbilen i3. Hyundai giver en ladestander ved køb af Ionic Electric – og kalder det en ’venterabat’, da der er 9 måneders leveringstid på bilen. Hvis man køber en ny Renault Zoe, kan man vælge mellem gratis strøm i to år eller en gratis ladeboks derhjemme.