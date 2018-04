Hustru og mor til tre ville gerne: Vi har prøvet alle mulige strategier mod madspild, og så går det alligevel galt Stine Borbye Edelvang har forsøgt at planlægge madlavningen, så spildet blev mindre, men hver gang kommer hverdagen i vejen.

En halvtrist grøn peber har været så uinteressant for alle fem medlemmer af familien Borbye Edelvang, at den nu dumper ned i den matsorte affaldspose under vasken. Oven i ryger en blå plastikpose med rå stegeben, overskuddet efter weekendens projekt med at koge fond.

»Det er jo aldrig sjovt at smide mad ud, og vi har prøvet at være strategiske på alle mulige måder for at undgå spild. Men så skal en af børnene et eller andet, eller vi har en aftale, og så går det alligevel galt«, siger Stine Borbye Edelvang.

Der er mange aftaler i en familie med tre børn på 6, 8 og 10 år, hvor mor har sit eget firma, og far er organist og arbejder på skæve tider.

Stine Borbye Edelvang har lovet at vente med at smide mad ud, til Politiken ankom og så på resterne. Den grønne peber blev indkøbt i en pakke med to, fordi manden, Kevin, i en opskrift så, at der skulle grøn peber i gullasch. Men ingen i familien kan lide rå, grøn peber. Stegebenene kom i en stor kasse, købt i engros-butikken Inco, og kunne ikke nå at blive brugt, før de blev dårlige.

Ellers rummer køleskabet i lejligheden midt i København ikke madvarer, der skal i skraldespanden, selv om hun løfter op i et bundt bladselleri og konstaterer, at det kunne være den slags, der ikke nåede at blive brugt. Lige nu er de stadig friske.

»Jeg ved godt, at man kan lægge dem i koldt vand, så bliver de som friske igen. Spørgsmålet er, om jeg får det gjort«, siger Stine Borbye Edelvang.

Som i mange andre familier har kampagnen og debatten om Stop Spild Af Mad påvirket den daglige indsats mod madspild. En ny kortlægning af danskernes affald viser, at forbrugerne i gennemsnit har skåret 8 procent af deres madspild. Især beboere i lejligheder har mindsket madspildet, så det nu er i gennemsnit 24 procent lavere end i 2011.

Maden fra måltidskasser røg ud

Stine Borbye Edelvang kan godt genkende den øgede bevidsthed om emnet.

»Tidligere ærgrede man sig over at smide mad ud, fordi nu havde man jo købt og betalt det. Nu er vi blevet opmærksomme på, at det også betyder noget for klimaet og miljøet, når man smider det ud, som der er brugt ressourcer på at fremstille. Det er, som om man forurener dobbelt. Alligevel er det ikke specielt let at undgå«, siger Stine Edelvang Borbye.

Forældrene forsøgte blandt andet at mindske madspildet ved at købe måltidskasser. Men det viste sig, at de tre ugentlige retter hurtigt blev mere, end familien kunne være sikre på, at de fik lavet.

Nogle af råvarerne skulle bruges ret hurtigt for ikke at blive dårlige, og det stillede krav til planlægningen.

»Men når du har tre børn, så ved du ikke helt, hvem der er hjemme til aftensmad. Omstændigheder ændrer sig, og så man er nødt til at sadle om. Så laver man måske den hurtigste ret og gemmer den, der tager længere tid, til senere på ugen. Men det når man ikke. Vi måtte erkende, at selv om vi kunne lide ideen om kasserne, så endte det med, at vi smed for meget mad ud«, siger Stine Borbye Edelvang.