Vis mig dit cykelvrag: Havelåge, jernhest eller lig. Fire danskere forklarer, hvorfor de kører rundt på en udtjent cykel Gearene svigter, så snart frosten bider sig fast. Kæden knirker, og hjulene er ikke helt lige. Cyklen er ikke, hvad den har været. Politiken spørger københavnske cyklister om deres forhold til deres cykelvrag, og hvorfor de ikke har skiftet det ud med en nyere model.

Foto: Andreas Haubjerg Gearet er smadret, der er skrammer hist og her, og cykelturen kan godt være lidt »bumlet«.

Den virker, så hvorfor skifte den ud?

Simon Fensholm er 33 år og arbejder til daglig som billedkunstner.

Hvordan fik du cyklen?

»Udseendet snyder lidt. Cyklen er ikke så gammel, som den ser ud. Den er købt hos en cykelhandler ved Runddelen. I løbet af de ti år, jeg har boet her, har jeg haft fem-seks forskellige cykler, der enten er blevet stjålet eller blevet væk. Derfor tør jeg heller ikke rigtig købe fancy fixiebikes til mange penge«.

Hvor meget cykler du?

»Cyklen er mit primære transportmiddel. Jeg kører til og fra arbejde og til diverse andre steder. I alt kører jeg omkring seks kilometer hver dag«.

Hvad er din yndlingsting ved cyklen?

»Det må næsten være friheden i at have den. Jeg er ikke afhængig af andre transportmidler og slipper for at stå og vente på bussen. Den er lavpraktisk og funktionel og gør, at jeg kan komme fra A til B rimeligt billigt«.

Hvad kan du mindst lide ved cyklen?

»Det værste er, at jeg ikke kan skifte gear. De er blevet smadret, efter at cyklen væltede. Så den har lidt skrammer hist og her og bumler af og til derudad«.

Hvorfor skifter du den ikke ud?

»Det er et spørgsmål om pengepungen. I virkeligheden handler det om, at jeg ikke prioriterer at have råd til en ny cykel. Den virker, så hvorfor skifte den ud? Det ville være en underlig måde at bruge penge på«.

»Den holder, så længe den gør«

Foto: Andreas Haubjerg Den dårlige holdbarhed taget i betragtning kunne Anja Blomsts cykel lige så godt være købt brugt. Gearene fryser, og støttebenet svigter, men kurven er god.

Anja Blomst er 47 år og arbejder til daglig i hjemmeplejen.

Hvordan fik du cyklen?

»Min gamle cykel, der var en mountainbike, blev stjålet. Og så jeg skulle jo have en ny cykel. Jeg gik på Den Blå Avis, hvor der var en cykelhandler, der solgte cykler, som de selv havde samlet. Jeg har givet 3.000 kr. for den – uden cykelkurv, lås, lygter og så videre. Jeg kunne lige så godt have købt en brugt, for den havde nok holdt bedre end den her«.

Hvor meget cykler du?

»Jeg bruger den hver dag, når jeg cykler de cirka 20 kilometer fra Frederiksberg til Amager på arbejde og hjem igen«.

Hvad er din yndlingsting ved cyklen?

»Det må næsten være kurven, som jeg selv har købt og sat på cyklen. Den er god og stor, og jeg kan have alle mine ting i den«.

Hvad kan du mindst lide ved cyklen?

»Det værste er gearene. Når det har været frostvejr, fryser de altid til, så cyklen er umulig at have med at gøre«.

Hvorfor skifter du den ikke ud?

»Det handler om økonomi. Så længe den holder, holder den. Men det er anden gang, jeg får sat nyt støtteben på, så den er helt ad helvede til«.

»Den har et virkelig tungt bagparti«

Foto: Andreas Haubjerg Det var kærlighed ved første testtur, da Asger Berndsen første gang prøvede den svenske militærcykel. Cyklen får ham fra A til B, men er tung at danse med.

Det var kærlighed ved første testtur, da Asger Berndsen første gang prøvede den svenske militærcykel. Cyklen får ham fra A til B, men er tung at danse med. Foto: Andreas Haubjerg

Asger Berndsen er 23 år og læser til daglig dansk på Københavns Universitet.

Hvordan fik du cyklen?