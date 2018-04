Nej, jeg gider ikke købe bobler, mens jeg står i pakkekøen

Alt vender sig i mig, da jeg står i kø på mit lokale posthus for at hente en pakke, der ikke er blevet leveret som aftalt, til trods for at jeg har betalt 25 kr. for at få den lagt i en pakkeboks uden for Østerbro Posthus, så jeg kan slippe for at spilde tiden.

Bag mig er en kvinde ved at skrive et prisskilt på ’mandler med dulce leche fra Valrhona’ til 20 kroner. En ung mand bag disken på ’Enigma Kantina’ fejer med en håndkost imaginære brødkrummer væk fra en ren metaldisk, for ingen gider selvfølgelig denne eftermiddag købe ølandshvedeboller til 15 kroner eller en smoothie med ingefær til en halvtredser. Eller ’bobler’ for den sags skyld. Folk vil bare have deres pakker uden at stå med tomme øjne ti numre væk fra kassen, mens uret nærmer sig afhentning af afkom og produktion af aftensmad.

Sagen er, at posthuset her i hjertet af min velhavende og velmenende bydel er blevet omdannet til en art museum for tele, post og kommunikation. Selvfølgelig kombineret med lidt kulturhus, madoplevelser og shopping efter dyrt design ind over. Var det noget med et cover til din MacBook til en lille femhundredekroneseddel, mens du venter? Eller måske en økologisk udseende tandbørste i farven ’pale apricot’ til 25 kroner?

Oplevelsen er i centrum. Et posthus er bare ikke nok. Vorherre til hest.

Det sure opstød

Mit sure opstød skyldes, at min forsendelse skulle ligge i pakkeboksen uden for posthuset, og jeg skulle have en kode på sms, så jeg nemt og bekvemt kunne hente pakken. Ganske fint. Indtil jeg fik en sms fra PostNord om, at alle boksene er fyldt op, men jeg kan hente pakken på ’Posthus Enigma’, som Østerbro Posthus åbenbart hedder nu. Så tænker jeg, at de ansatte i Enigma Kantina (ikke kantine med ’e’, næ nej) burde smide forklædet og give en hånd med pakkerne, i takt med at min puls hamrer i vejret over, at dagens stramme tidsplan er ved at skride. Men det sker selvfølgelig ikke, da de to bikse tilsyneladende ikke har det, der nu om stunder hedder opgaveglidning.

Jeg er på ingen måde maskinstormer. Det er da fremragende med et kulturhus fem hundrede meter fra min bopæl med foredrag og spændende aktiviteter for børn, der for nylig kunne lave deres eget computerspil – mod betaling. Et legeland åbner næste år. Og en dag køber jeg en af de der hvedeboller.

Hvad med kerneydelsen?

Men når min urin alligevel når kogepunktet, er det selvfølgelig, fordi kerneydelsen skrider. Posten skal bare fungere i et højt avanceret samfund som vores. Lige så selvfølgeligt som at der er vand i hanerne og varme på radiatorerne. En ting er, at jeg skal betale for at hente min pakke i en boks. Det kan jeg leve med. Men det kommer oven i breve, der er uger undervejs, og et ’nej tak til reklamer’ på vores postkasse, der aldrig bliver respekteret, fordi tryksagerne nu behændigt ligger samlet i et foldet ark.

Enigma er navnet på en maskine, der blev brugt til kommunikation under Anden Verdenskrig. Ordet betyder også gåde. Jeg må sige, at navnet er velvalgt.