Her er eksperternes råd til billige gebyrer: Drop ærbødigheden og tru med at gå, bankerne er ikke hellige Slå i bordet og få omkostningerne forhandlet ned, når du placerer pengene i bankernes investeringsforeninger, lyder anbefalingen fra Forbrugerrådet Tænk. Men hvordan slår man i bordet som forbruger. Her er eksperternes råd.

Det kan betale sig at slås for de lavest mulige omkostninger, når vi beder banken investere vore sparepenge.

Det er bare de færreste forbrugere, der slår i bordet og forlanger nedslag i de betydelige gebyrer og handelsomkostninger, der kan være forbundet med at spare op til pensionen via bankerne investeringsforeninger.

Bank i bordet Eksperternes råd til at få gebyrerne ned Vær klar til at skifte bank. Sørg for at bede om den billigste investeringsforening - banken vil ofte automatisk vælge sin egen. Undgå puljeordninger og 'private banking', hvor gebyrerne ofte er høje. Vælg i stedet at have et eget depot, du handler ud fra, og spørg banken, om de kan hjælpe med det til en ordentlig pris. Eller drop opsparingen i banken og forhøj indbetalingerne på din arbejdsmarkedspension i stedet. Få rådgivning fra en uvildig, hvis du er i tvivl om, hvor meget du har råd til at investere, hvor længe, og hvordan. Vis mere

Her er eksperternes gode råd til, hvordan du får omkostningerne slået ned ved forhandlingsbordet.

Vær klar til at skifte bank

For det første skal du vide, at investeringsforeninger er et cowboy-marked, hvor reglen er: Går den, så går den, lyder meldingen fra Kim Valentin, direktør i det privatøkonomiske rådgivningsfirma Finanshuset i Fredendeborg.

»Den bank, der er billigst til det ene, er ikke altid billigst til det andet. Der kan du sagtens have lån et sted og formuen stående et andet. Det er oftest kun banken, der har fordel af at hele dit engagement er samlet hos dem. Du skal true med at forlade banken, hvis de ikke vil være med på laveste mulige omkostninger. Du kan forlade banken helt eller vælge at flytte din formue«.

Det er også meldingen fra Forbrugerrådet Tænk: Du skal indstille dig på,,at det kan blive nødvendigt at skifte bank, hvis ikke det er muligt at få en fornuftig forhandling med den du har i forvejen.

»Sig til din bankrådgiver at du har læst, at omkostningerne betyder rigtig meget på de her produkter, og at der findes en række prisbillige alternativer«, siger Morten Bruun Pedersen, senior-økonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Oplever du så, at banken ikke vil rådgive dig i den retning, jamen, så må du jo gøre det klart, at du så må placere din opsparing et andet sted«.

»Man må gøre op med sig selv, om man vil betaler gebyrer, der svarer til to eller tre år mere på arbejdsmarkedet, fordi banken skal tjene penge, eller om man vil prøve andre veje. Og så kan det jo være, at banken ender med at give dig et godt tilbud alligevel, presset af omstændighederne«, siger Morten Bruun Pedersen.

Brutale gebyrer udskyder pensionen

Næsten 1 million danskere har placeret sparepengene i en investeringsforening, fordi de ikke har en pensionsordning på jobbet, eller fordi de gerne vil sætte flere penge til side til den tredje alder.

Men de populære investeringsforeninger og fonde tager sig så godt betalt, at det kan koste flere års pension, lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk i en kampagne rettet mod bankejede investeringsforeninger:

»Danskerne skal vide, at en stor del af deres opsparing bliver spist op af voldsomme handelsomkostninger, provisioner, gebyrer og honorarer«, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

»Politikerne har forsøgt at rydde op i denne her gebyrjungle, men omkostningerne er stadig tårnhøje, og det er de færreste forbrugere, der kan gennemskue, hvor store beløb de betaler«.

Som omtalt i Politiken mandag betaler kunderne, ifølge Forbrugerrådet, typisk omkring 1,5 procent af deres opsparing i årlige omkostninger til bankerne og deres investeringsforeninger.

Selv om det ikke ser ud af meget på papir, kan det løbe op i flere hundrede tusinde kroner – målt på et livsforløb.

Bare 1 procent i årlige omkostninger kan betyde, at en lønmodtager må blive fire år længere på arbejdsmarkedet, før gebyrerne er betalt af, viser Forbrugerrådets beregninger.