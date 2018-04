45 km/t: Superhurtig elcykel føles som en lille knallert - se videoen »Bare der ikke er nogen, der åbner en bildør«, tænker Politiken, da elcyklen brager ned ad cykelstien med 45 km/t. Vi har prøvet en af de nye speed pedelecs, som regeringen vil tillade på cykelstierne.

Jeg har fornemmelsen af at trække en lille knallert, og jeg skal mingelere styret lidt frem og tilbage for at komme igennem døråbningen og ud på parkeringspladsen foran Ebikecenter, en elcykelforhandler, der ligger tilbagetrukket fra vejen i et industrikvarter langs Skovlunde Byvej.

Cyklen til 40.000 kroner fra Riese & Müller er nemlig ekstra bred takket være sit ovale bakspejl, der stikker lidt klodset ud fra styrets venstre side.

Ja, det er lovpligtigt ifølge EU, at de nye superelcykler – speed pedelecs med et branchenavn – har bakspejl. Det er også lovpligtigt, at lygterne altid er tændt, og baglygten skal lyse op under bremsning. Der sidder en lille nummerpladeholder under lygten for at fuldende indtrykket af en cykel, der ikke er din farfars havelåge eller hipsternes lette minimalistiske fixiebikes.

Der er lidt futuristisk knallert over superelcyklerne i butikken, med deres tykke stelrør og fantasifulde vilde designs, remtræk i stedet for kæder, trinløse gear (og automatgear i nogle tilfælde) og store cykelcomputere med touchskærme. De vejer også en del: cyklen fra Riese & Müller vejer 26,3 kilo på badevægten, hvad der er 20 kilo mere end de hurtigste racercykler på cykelstien langs vejen.

Det kan mærkes med det samme. Selv om man kalder denne type elcykel ’speed’, fordi motoren hjælper en op på 45 km/t., er cyklen den mindst adrætte, jeg har prøvekørt i den forløbne uge i forbindelse med, at Politiken har skrevet om elcykler.

Hvis man gerne vil køre kvikt og dynamisk som et cykelbud, får man mere gavn af en af de almindelige 25-km/t.-elcykler. Mange af dem er kvikkere i acceleration og sjovere i små gader.

Men det er heller ikke her, superelcyklerne brillerer.

»Vores kunder er pendlerne, ofte mænd i slut-30’erne og opefter, som har 15-30 kilometer til og fra arbejde. De har en drøm om at cykle hver dag og gider ikke sidde i kø hver morgen i bilen. Hver gang vi sælger sådan en, fjerner vi en bil på vejen«, siger direktør Jesper Hedegaard, Ebikecenter.

Cykler i en gråzone

Han sælger 2-3 af superelcyklerne om ugen, hvad der er pænt, når man tænker på, at prisen begynder ved 30.000 kroner, og de befinder sig lovgivningsmæssigt i en gråzone: De skal faktisk indregistreres som store knallerter og meldes til forsikringen, og man skal bære knallertgodkendt hjelm. Man skal også køre ude på vejen, hvad der er stærkt problematisk for en cykel. Det er der dog ingen af superelcyklisterne, der gør.

»Jeg kørte skyldpligtig på vejene i starten, men så kom der en bilist i en BMW og svinede mig til, og så kom jeg hurtigt ind på cykelstien igen. Bilerne kan ikke finde ud af, hvad en cyklist laver på vejbanen«, siger Rasmus Nyholm Jørgensen, der i tre år har kørt på speed pedelec mellem sit hjem uden for Horsens og arbejdspladsen på Aarhus Universitet, hvor han arbejder med blandt andet droner til landbruget. Det er en tur på 40 kilometer hver vej.

Man skal arbejde for sagen

»Jeg kan godt køre turen på almindelig cykel, når det er højt solskin, men i stiv modvind og regnvejr er det rimelig surt. På min speed kan jeg gøre det på en time. Jeg gør det for at være i form – man skal stadig arbejde for sagen, hvis man skal holde en høj fart på en speed pedelec, så man kommer i sindssygt god form«, siger forskeren.

Han skal ud at købe en ny model, men venter lige nu på en prøveordning, som regeringen og Transportministeriet er på vej med, der skal gøre de hurtige elcykler lovlige på cykelstierne og lovlige for unge ned til 15 år at bruge. Ordningen skulle være indført ved bekendtgørelse 15. april, men er lige nu forsinket, efter at stort set alle relevante høringsparter – Rådet for Sikker Trafik, Danmarks Cyklistforbund, Danske Vognmænd, Kommunernes Landsforening, politiet og forsikringsbranchen – har indgivet kritiske høringssvar.

»De foreslåede regler er rent trafiksikkerhedsmæssigt yderst problematiske og vil uvægerligt føre til flere ulykker«, advarer Rådet for Sikker Trafik, der frygter, at blandingen af meget hurtige cykler og almindelige ’langsomme’ cykler er en opskrift på farlige situationer.